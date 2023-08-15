Москва, 15 августа, 2023, 12:26 — ИА Регнум. После повышения Центробанком ключевой ставки с 8,5% до 12% в ближайшие дни курс рубля будет колебаться в диапазоне от 92 до 97 рублей за доллар, считает Игорь Сафронов, эксперт Института «Центр развития» ВШЭ. Об этом он заявил 15 августа корреспонденту ИА Регнум.

Иван Шилов ИА Регнум

Как пояснил Сафонов, с момента прошлого заседания единственным параметром, который изменился в российской экономике, стал валютный курс. Поэтому нынешнее решение Банка России продиктовано как раз динамикой курса российской валюты и перспективами его дальнейшего переноса в розничные цены.

Только этим, по словам экономиста, могут быть обусловлены и величина шага, и его экстренность.

Сафонов рассказал, что растущая ключевая ставка повышает доходность сбережений в национальной валюте, а значит, и привлекательность рубля. Как следствие — меньше желающих переводить средства из рублей в иностранные сбережения. Грубо говоря, падает спрос на доллары и евро.

Есть и более длинная цепочка. Повышение ставки несколько замедляет экономическую активность (за счёт подорожания кредита), соответственно, влияет на доходы и даёт производству время подстроиться под запросы со стороны розницы, со стороны покупателей.

Сафонов подчеркнул, что Центральный банк РФ мог повлиять на инфляцию только манипулируя ключевой ставкой.

«Это инструмент тяжёлого обширного действия. Но действенный», — сказал он.

В других условиях регулятор мог бы повлиять на курс рубля, используя другие механизмы. Если бы не было внешних санкционных ограничений на счета Банка России, на международные резервы, то ЦБ РФ теоретически мог бы выйти на рынок с валютными интервенциями и поддержать рубль.

«Конечно, ЦБ РФ не стал бы таким образом отвечать на фундаментальные факторы, но если бы он видел какую-то спекулятивную природу роста курса, то он мог бы так поступить. Но сейчас, когда возможности распоряжаться своими резервами в долларах и евро у него нет, ему остаётся прибегать к грубым инструментам», — сказал Сафонов.

Также он констатировал, что поскольку ставку повысили до 12%, то необходимость её дальнейшего повышения серьёзно уменьшилась.

«Сегодня с утра рубль укреплялся до 92 рублей за доллар. Я думаю, что в ближайшие дни он будет в диапазоне от 92 до 97 рублей за доллар. В конце августа у нас налоговый период, и на рынке произойдут какие-то дополнительные продажи валюты, и, соответственно, курс рубля сместится к нижней границе», — заметил Сафонов, рассуждая о том, как курс рубля отреагирует на решение регулятора.

Ранее ИА Регнум сообщало, что ЦБ РФ повысил ставку до максимального с мая 2022 года уровня.

До этого бизнес-омбудсмен Борис Титов заявил, что политика высокой ставки, которую проводит ЦБ РФ, «стабилизирует» дефицит бюджета и деградацию экономики, так как главная причина разгона инфляции — подорожание импорта вслед за падением курса рубля. По его словам, нынешняя денежно-кредитная политика не оставляет шансов на появление развитого и разнообразного внутреннего производства.

Критически оценивает политику Банка России научный руководитель Института глобальных исследований Финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский. Он подчеркнул, что меры ЦБ РФ, предпринимаемые для борьбы с инфляцией, могут создать проблемы для российской экономики и затормозят рост производства.

Дмитрий Осянин, доцент базовой кафедры финконтроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова, рассказал, что рост ключевой ставки государству не особо выгоден, так как её повышение означает рост бюджетных расходов на субсидирование ставок по кредитам и бизнесу, и населению, например по льготной ипотеке.

Однако глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков считает, что инфляционные процессы в РФ идут ускоренными темпами, а значит, регулятор просто вынужден повышать ключевую ставку.

Что касается курса доллара, то вечером 14 августа, после появления новости о внеочередном заседании ЦБ РФ по ключевой ставке, он опустился ниже 98 рублей. Евро подешевел и стал стоить меньше 107 рублей.