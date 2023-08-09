Бизнес-омбудсмен Титов усомнился в необходимости повышения ключевой ставки
Бизнес-омбудсмен Титов усомнился в том, что ЦБ РФ стоит повышать ключевую ставку
Москва, 9 августа, 2023, 19:12 — ИА Регнум. Если Центральный банк РФ продолжит удерживать высокую ключевую ставку, то это «стабилизирует» лишь дефицит бюджета и деградацию экономики, считает бизнес-омбудсмен Борис Титов. Об этом он заявил 9 августа корреспонденту ИА Регнум.
Ранее заместитель руководителя Банка России Алексей Заботкин допустил, что уже на следующем заседании совета директоров Центробанк может снова увеличить ключевую ставку.
«Главная причина разгона инфляции — подорожание импорта вслед за падением курса рубля, — сказал Титов. — А падение курса, в свою очередь, следствие резко изменившегося торгового сальдо. С Китаем, например, в июле оно стало отчетливо отрицательным, минус 1,07 млрд долларов (а Китай — это почти половина всей нашей внешней торговли)».
По его словам, всё выглядит закономерно и предсказуемо. Если в 2022 году российское сырьё закупали впрок и можно было «проедать» складские запасы (то есть экспорт в денежном выражении имел большое преимущество перед импортом), то сейчас ситуация развернулась на 180 градусов.
«Экспорт сырья падает, а импорт товаров по вновь налаженным дорожкам заполняет опустевшие склады», — объяснил Титов.
Вторая причина инфляции — рост потребительского спроса. Сам по себе он мог бы благотворно влиять на экономику при условии, что внутреннее производство было бы готово его удовлетворить. По словам Титова, оно не было готово к этому к моменту накачки спроса, не готово и сейчас.
«Но это неудивительно, такие вещи за несколько месяцев не делаются. Однако текущая денежно-кредитная политика не даёт шансов на появление развитого и разнообразного внутреннего производства и через пару лет», — уверен бизнес-омбудсмен.
Титов констатировал, что в ЦБ работают очень сильные профессионалы-финансисты, но перед ними никто не поставил подобной цели. Цель — инфляция 4%, а остальное неважно.
«Продолжая держать высокую ключевую ставку, мы сможем «стабилизировать» лишь дефицит бюджета и экономическую деградацию. Средств, копящихся на депозитах в банках и у ЦБ, всё равно недостаточно для того, чтобы залатать все дырки. Победить сможем только за счёт внутренней энергии развития, достигнутой благодаря дешёвым кредитным ресурсам», — подытожил Борис Титов.
Ранее ИА Регнум сообщало, что, по мнению главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, инфляционные процессы в РФ разворачиваются ускоренными темпами, а значит, ЦБ РФ будет вынужден повысить ключевую ставку.