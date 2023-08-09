Москва, 9 августа, 2023, 19:12 — ИА Регнум. Если Центральный банк РФ продолжит удерживать высокую ключевую ставку, то это «стабилизирует» лишь дефицит бюджета и деградацию экономики, считает бизнес-омбудсмен Борис Титов. Об этом он заявил 9 августа корреспонденту ИА Регнум.

Дарья Антонова ИА Регнум

Ранее заместитель руководителя Банка России Алексей Заботкин допустил, что уже на следующем заседании совета директоров Центробанк может снова увеличить ключевую ставку.

«Главная причина разгона инфляции — подорожание импорта вслед за падением курса рубля, — сказал Титов. — А падение курса, в свою очередь, следствие резко изменившегося торгового сальдо. С Китаем, например, в июле оно стало отчетливо отрицательным, минус 1,07 млрд долларов (а Китай — это почти половина всей нашей внешней торговли)».

По его словам, всё выглядит закономерно и предсказуемо. Если в 2022 году российское сырьё закупали впрок и можно было «проедать» складские запасы (то есть экспорт в денежном выражении имел большое преимущество перед импортом), то сейчас ситуация развернулась на 180 градусов.

«Экспорт сырья падает, а импорт товаров по вновь налаженным дорожкам заполняет опустевшие склады», — объяснил Титов.

Вторая причина инфляции — рост потребительского спроса. Сам по себе он мог бы благотворно влиять на экономику при условии, что внутреннее производство было бы готово его удовлетворить. По словам Титова, оно не было готово к этому к моменту накачки спроса, не готово и сейчас.

«Но это неудивительно, такие вещи за несколько месяцев не делаются. Однако текущая денежно-кредитная политика не даёт шансов на появление развитого и разнообразного внутреннего производства и через пару лет», — уверен бизнес-омбудсмен.

Титов констатировал, что в ЦБ работают очень сильные профессионалы-финансисты, но перед ними никто не поставил подобной цели. Цель — инфляция 4%, а остальное неважно.

«Продолжая держать высокую ключевую ставку, мы сможем «стабилизировать» лишь дефицит бюджета и экономическую деградацию. Средств, копящихся на депозитах в банках и у ЦБ, всё равно недостаточно для того, чтобы залатать все дырки. Победить сможем только за счёт внутренней энергии развития, достигнутой благодаря дешёвым кредитным ресурсам», — подытожил Борис Титов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по мнению главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, инфляционные процессы в РФ разворачиваются ускоренными темпами, а значит, ЦБ РФ будет вынужден повысить ключевую ставку.