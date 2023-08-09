Москва, 9 августа, 2023, 14:29 — ИА Регнум. Инфляционные процессы в России идут ускоренными темпами, а значит, Центральный банк окажется просто вынужден повысить ключевую ставку, считает глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Об этом он заявил 9 августа корреспонденту ИА Регнум.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Ранее зампред Банка России Алексей Заботкин допустил, что уже на следующем заседании регулятор может повысить ключевую ставку, чтобы удержать инфляцию на целевом уровне в 4%.

«К сожалению, инфляционные процессы в России идут ускоренными темпами, — сказал экономист. — Цены растут. И я допускаю, что ЦБ РФ окажется просто вынужден повысить ключевую ставку для того, чтобы сдержать инфляционные процессы. Кроме того, ситуация с инфляцией связана ещё с дополнительной эмиссией, обусловленной освоением новых территорий».

Однако, как подчеркнул парламентарий, самым лучшим инструментом для борьбы с инфляцией является наращивание объёмов производства по всем направлениям. А для этого надо включать разные стимулы, чтобы у производителей рос интерес к наращиванию объёмов производства. Тогда не придётся сдерживать рост цен, так как предложение будет большим и цены будут падать.

Аксаков также заметил, что ситуация находится под контролем Центрального банка и существенного роста ключевой ставки, скорее всего, не случится.

Ранее ИА Регнум сообщало о том, что, по словам Заботкина, нижний предел прогноза по диапазону ключевой ставки до конца 2023 года — 8,5%. Он подчеркнул, что инфляцию необходимо стабилизировать на уровне 4%.

До этого, 21 июля, Банк России после долгой паузы решил повысить ключевую ставку сразу с 7,5 до 8,5% годовых. Последний раз перед этим она росла в феврале 2022 года, когда её пришлось экстренно поднять до 20%.

Некоторые экономисты полагают, что ЦБ РФ начал цикл ужесточения монетарной политики, а стало быть, к концу 2023 года ключевая ставка может вырасти до 9%.