Москва, 15 августа, 2023, 10:34 — ИА Регнум. Центральный банк России на внеочередном заседании 15 августа повысил ключевую ставку до 12%, говорится в заявлении регулятора.

Известия/ Сергей Лантюхов

«Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку с 15 августа 2023 года на 350 б. п., до 12,00% годовых», — говорится в сообщении.

Это максимальный уровень ставки с мая 2022 года.

Утром 14 августа курс доллара поднялся выше отметки в 100 рублей. Это произошло впервые с марта 2022 года. Позже курс доллара зафиксировался ниже отметки в 100 рублей одновременно с появлением сообщения Банка России о проведении 15 августа внеочередного заседания по ключевой ставке.

По мнению директора федерального методического центра по финансовой грамотности, доцента кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Дениса Перепелицы, основной причиной ослабления курса рубля стал дисбаланс торговых потоков (превышение импорта над экспортом) и отмена обязательной продажи валютной выручки. На нормализацию курса может уйти около полутора месяцев, за это время курс вернётся к диапазону 82–87 рублей за доллар, заявил эксперт ИА Регнум.