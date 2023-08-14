Москва, 14 августа, 2023, 20:12 — ИА Регнум. Доллар на фоне новости о внеочередном заседании ЦБ РФ по ключевой ставке 14 августа упал ниже 98 рублей, евро — ниже 107 рублей. Это следует из данных московской биржи.

Так, курс доллара расчётами «завтра» на 18.18 мск падал на 2,1 рубля, до 97,33 рубля, евро — на 2,4 рубля, до 106,38 рубля.

Вместе с тем ранее в ходе торгов 14 августа доллар максимально дорожал до 101,75 рубля, евро — до 111,42 рубля. Это произошло впервые с марта 2022 года.

Снижение курса ниже отметки в 100 рублей фиксировалось почти одновременно с появлением сообщения Банка России о проведении 15 августа внеочередного заседания по ключевой ставке. На предыдущем заседании в июле 2023 года регулятор повысил ключевую ставку с 7,5% до 8,5% годовых.

Как заявил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин, решающим фактором в ослаблении рубля продолжает быть дисбаланс между импортом и экспортом товаров и услуг. Он добавил, что решения о временной приостановке покупок валюты не оказывают существенного влияния на валютный курс, однако позволяют снизить опасения рынка о дополнительном росте волатильности.

По мнению Дениса Перепелицы, директора федерального методического центра по финансовой грамотности, доцента кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова, основной причиной ослабления курса рубля стал дисбаланс торговых потоков (превышение импорта над экспортом) и отмена обязательной продажи валютной выручки. На нормализацию курса может уйти около полутора месяцев, за это время курс вернётся к диапазону 82–87 рублей за доллар, заявил эксперт ИА Регнум.

Рубль ослабел под действуем дефицита бюджета и быстрого изменения структуры торгового баланса, отметил в свою очередь Сергей Хестанов, доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС. Промежуточная стабилизация курса, по всей видимости, наступит довольно быстро, предположил эксперт.