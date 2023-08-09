Москва, 9 августа, 2023, 14:25 — ИА Регнум. Повышение ключевой ставки Центробанком России может навредить российской экономике, считает научный руководитель Института глобальных исследований Финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский. Об этом он заявил 9 августа корреспонденту ИА Регнум.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее замглавы Центрального Банка Алексей Заботкин признал, что уже на следующем заседании совета директоров регулятор может ещё раз повысить ключевую ставку.

Ильинский объяснил, что, с одной стороны, такие меры принимаются для борьбы с инфляцией, но, с другой стороны, создадут проблемы для российской экономики, так как получить деньги на развитие производства при таком дорогом кредите окажется непросто.

«Каких-то положительных эмоций это решение ЦБ РФ у меня не вызывает, — признался Ильинский. — Оно означает, что экономическая ситуация будет, к сожалению, ухудшаться. Это сильно ударит по росту производства в России».

По его мнению, вместо того чтобы сдерживать инфляцию ростом ключевой ставки, стоит расширять российское производство, и тогда, если товаров будет много, цены не станут расти. Однако ЦБ РФ, как полагает Ильинский, слишком сильно верит в то, что инфляция в России носит исключительно монетарный характер.

Иначе смотрит на ситуацию Дмитрий Осянин, доцент базовой кафедры финконтроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова.

Он заметил, что главная причина возможного увеличения ключевой ставки — это ускоренный рост цен. Из-за повышения ключевой ставки кредиты станут дороже, спрос на них уменьшится, покупать товары и прочие услуги тоже станут меньше, так что в конечном итоге инфляция должна замедлиться.

«Впрочем, сегодняшняя инфляция во многом носит немонетарный характер, то есть больше зависит от курса рубля и дорожающего импорта, а не только от спроса на кредиты», — добавил Осянин.

В то же время рост ключевой ставки поможет рублю подрасти — доходность многих рублёвых активов должна увеличиться.

«Ставки кредитов пойдут вверх после повышения ставки. Спрос на них сейчас и так большой, так что банки не упустят возможность заработать на займах ещё больше. Зато ставки по депозитам тоже подрастут. Но всё будет зависеть от того, насколько банкам нужны будут деньги от населения. Если нужны, то и ставки повысятся», — сказал Осянин.

Экономист заметил, что в финансовом смысле рост ключевой ставки государству не особо выгоден. Растущая ключевая ставка означает рост бюджетных расходов на субсидирование ставок по кредитам и бизнесу, и населению, по той же льготной ипотеке. Кроме того, продавать гособлигации тоже придётся под больший процент.

Однако надеяться на то, что низкая ключевая ставка гарантирует стране дешёвые кредиты тоже не приходится. В связи с этим Осянин напомнил о турецком опыте. Президент этой страны постоянно заставлял ЦБ снижать базовую ставку, но дешёвых кредитов бизнес и население в большинстве своём так и не увидели.

«При этом страна потратила за полтора года около 200 млрд долларов для стабилизации курса лиры при постоянно растущей инфляции», — подытожил Осянин.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Заботкин, аргументируя обоснованность той денежно-кредитной политики, которую проводит ЦБ РФ, заявил, что необходимо снизить и стабилизировать инфляцию на уровне 4%.

С этим отчасти согласен и депутат Госдумы Анатолий Аксаков, который заметил, что Центральный банк вынужден повышать ключевую ставку, так как инфляционные процессы в стране идут ускоренными темпами. В то же время он полагает, что Банк России контролирует ситуацию, и существенного роста ключевой ставки, скорее всего, не произойдёт.

Последний раз регулятор повышал ключевую ставку 21 июля с 7,5 до 8,5% годовых.

В конце июля 2023 года ЦБ РФ сообщал, что годовая инфляции в РФ в ближайшие месяцы продолжит расти и по итогам III квартала 2023 года будет на уровне 5%.