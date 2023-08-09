Сергиев Посад, Московская область, 9 августа, 2023, 18:16 — ИА Регнум. Режим ЧС ввели в Сергиево-Посадском городском округе после взрыва на заводе 9 августа. Об этом сообщила администрация округа.

МЧС России/ТАСС

Отмечается, что решение о введении особого положения приняла замглавы администрации округа Оксана Ероханова по результатам заседания мобильного штаба комиссии по чрезвычайным ситуациям.

«По словам Оксаны Владимировны, введение режима позволяет собирать, систематизировать и анализировать данные», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Как ранее сообщило ИА Регнум, пожарные ликвидировали открытое горение на месте взрыва. В работах по ликвидации приняли участие 350 человек и 12 кинологических расчётов, а также 84 единицы техники.

9 августа в 10:45 мск на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде прогремел мощный взрыв, после чего начался пожар. Он был такой силы, что во многих ближайших зданиях ударной волной выбило стёкла. После этого на заводе объявили эвакуацию из всех зданий и цехов, включая арендованные, а в экстренных службах сообщили, что взрыв на территории завода произошёл из-за нарушения технологического процесса. В МЧС по Московской области уточнили, что площадь возгорания на месте взрыва составила 400 квадратных метров. Позднее губернатор Московской области Андрей Воробьёв написал, что за медицинской помощью обратились 56 человек. По его информации, шесть человек находятся в реанимации. Позднее стало известно о смерти одной из пострадавших.