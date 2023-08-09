Сергиев Посад, Московская область, 9 августа, 2023, 16:44 — ИА Регнум. Площадь пожара на складе в Сергиевом Посаде составила 400 кв. м, сообщили 9 августа в пресс-службе МЧС РФ по Московской области.

ГУ МЧС России по Московской области

«Происходит горение на площади 400 кв. м. Проведена эвакуация», — сообщили в ведомстве.

Пожар вспыхнул в доме №212-В на проспекте Красной Армии. В его ликвидации участвовали 90 человек, задействовали 31 единицу техники.

По данным МЧС, в результате ЧП на территории Загорского оптико-механического завода производственные помещения частично разрушились.

Как сообщало ИА Регнум, 9 августа в 10:45 мск на территории Загорского оптико-механического завода на проспекте Красной Армии прогремел мощный взрыв, после которого начался пожар.

На территории предприятия провели эвакуацию из всех зданий и цехов. Выяснилось, что взрыв произошёл на складе пиротехники в ангаре, который завод сдаёт в аренду. В связи со случившимся СКР возбудил уголовное дело.

В результате взрыва пострадали 52 человека. По данным регионального минздрава, шесть человек попали в реанимацию. При этом под образовавшимися в результате взрыва завалами могут находиться люди.

Как заявил глава Московской области Андрей Воробьёв, для разбора завалов потребуется примерно 12 часов. По его данным, трое извлечённых из-под завалов находятся в тяжёлом состоянии.