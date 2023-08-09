Сергиев Посад, Московская область, 9 августа, 2023, 17:38 — ИА Регнум. Открытое горение на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде, где ранее прогремел взрыв, ликвидировали. Об этом 9 августа сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

МЧС России/ТАСС

«Объявлена ликвидация открытого горения на площади 400 квадратных метров», — привело сообщение пресс-службы РИА Новости.

В работах по ликвидации последствий взрыва участвуют 350 человек и 12 кинологических расчётов, а также задействовано 84 единицы техники.

Как сообщало ИА Регнум, 9 августа в 10:45 мск на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде прогремел мощный взрыв, после чего начался пожар. Он был такой силы, что во многих ближайших зданиях ударной волной выбило стёкла.

После этого на заводе объявили эвакуацию из всех зданий и цехов, включая арендованные, а в экстренных службах сообщили, что взрыв на территории завода произошёл из-за нарушения технологического процесса.

В МЧС по Московской области уточнили, что площадь возгорания на месте взрыва составляет 400 квадратных метров. Позднее губернатор Московской области Андрей Воробьёв написал, что после взрыва в Сергиевом Посаде за медицинской помощью обратились 56 человек. По его информации, шесть человек из этого числа находятся в реанимации. Позднее стало известно о смерти одной из пострадавших.