Москва, 8 августа, 2023, 08:46 — ИА Регнум. Власти Соединённых Штатов Америки должны прекратить попытки сорвать улучшение отношений между Россией и Грузией. С таким заявлением 8 августа выступил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Иван Шилов ИА Регнум

«Если администрация [США] действительно привержена обеспечению мира в регионе, то должна отказаться от обвинений и санкционных угроз в адрес России. Не пытаться сорвать налаживающиеся связи между нашей страной и Грузией», — говорится в комментарии Антонова, опубликованном в Telegram-канале посольства.

Дипломат призвал Вашингтон сосредоточиться на работе в рамках Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье. По его мнению, нужно работать над заключением между Тбилиси и Сухумом и Цхинвалом соглашения о неприменении силы, а не нагнетать обстановку, чем занимаются сейчас США.

Посол также отметил, что Вашингтону следует признать, что война в 2008 году на Южном Кавказе стала следствием ошибочной политики США, так как Запад привёл к власти в Грузии Михаила Саакашвили.

«Именно по его преступному приказу против югоосетинского народа была развязана полномасштабная война», ― указал Антонов.

Как сообщало ИА Регнум директор четвёртого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар заявил, что западные страны из-за подвижек в российско-грузинском диалоге оказывают неприкрытое давление на Тбилиси. По словам дипломата, попытки экстерриториального применения нелегитимных антироссийских санкций рассматриваются как вмешательство во внутренние дела суверенных государств и их отношения с третьими странами.

Ранее российские власти приняли решение о возобновлении прямого авиасообщения с Грузией и введении безвизового режима для граждан республики. Это сделано для облегчения контактов между народами двух стран, содействия гуманитарным и экономическим связям между Москвой и Тбилиси, подчеркнул дипломат.

19 мая состоялся первый за четыре года рейс из Москвы в Тбилиси после того, как президент России Владимир Путин снял запрет на полёты в Грузию для российских авиакомпаний, а с 15 мая отменили визовый режим для грузинских граждан.

Рейс встретили недовольные митингующие. Организаторы акции требовали от властей Грузии отмены авиасообщения с Россией. Президент страны Саломе Зурабишвили назвала «нежелательным» приземлившийся самолёт с туристами из России для грузинской стороны. Она также объявила бойкот грузинской авиакомпании Georgian Airways из-за того, что организация возобновила полёты в Россию.

Путин заявил, что поражён тем, какую реакцию в Грузии вызвало решение России об отмене виз для граждан республики и возобновлении авиасообщения. «Совсем спятили, что ли?» — недоумевал российский лидер.

Подобную реакцию вызвало и появление утром 27 июля в порту Батуми прибывшего из Сочи лайнера Astoria Grande с российскими туристами. Грузинская оппозиция сочла прибытие лайнера обходом международных санкций и устроила в Батуми акцию протеста. Зурабишвили назвала прибытие российского лайнера в порт Батуми очередной провокацией Москвы и похвалила протестующих.

Кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман считает, что на фоне сближения и развития экономических взаимоотношений между Москвой и Тбилиси Запад пытается силами местных финансируемых оппозиционеров устраивать разные провокации в Грузии, не теряя надежд на появление второго фронта на границе с Россией.

По мнению политолога, подобные протестные акции так и останутся лишь неудачными попытками, которые ни к каким серьёзным изменениям не приведут. По словам Фельдмана, и турпоток, и транспортные сообщения, и торговые отношения между Москвой и Тбилиси сохранятся.