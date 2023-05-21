Тбилиси, 21 мая, 2023, 06:46 — ИА Регнум. Президент Грузии Саломе Зурабишвили объявила бойкот грузинской авиакомпании Georgian Airways из-за того, что организация возобновила полёты в Россию. Об этом политик заявила журналистам 20 мая.

Giorgi Abdaladze Президент Грузии Саломе Зурабишвили

Она сообщила, что перестанет пользоваться услугами Georgian Airways. Кроме того, президент призвала граждан Грузии присоединиться к её бойкоту.

Зурабишвили обвинила Georgian Airways в том, что эта авиакомпания пользуется государством в целях обогащения. Она утверждает, что возобновление авиасообщения с Россией якобы недопустимо для большей части населения Грузии.

Президент также потребовала навести порядок в списках российских граждан, которые оказались в санкционных списках других стран, чтобы не допускать этих лиц на грузинскую территорию.

Как сообщало ИА Регнум, 10 мая президент России Владимир Путин отменил запрет на полёты в Грузию. Georgian Airways и российская компания «Азимут» получили разрешения на осуществление авиарейсов между Москвой и Тбилиси.

Первый самолёт из России приземлился в международном аэропорту Тбилиси 19 мая. Возле аэропорта, куда прибыл рейс, собрались люди с провокационными плакатами и украинскими флагами.

Саломе Зурабишвили назвала «нежелательным» приземлившийся самолёт с туристами из России для грузинской стороны. Кроме того, она выразила мнение о том, что отмена запрета на прямые авиарейсы помешает Грузии получить статус кандидата на членство в ЕС.