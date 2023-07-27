Тбилиси, 28 июля, 2023, 13:04 — ИА Регнум. Прибытие российского лайнера в порт Батуми было провокацией Москвы. Такое мнение высказала президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Денис Асланов/Sputnik/РИА Новости Батумский морской порт

При этом глава государства похвалила протестующих.

«Горжусь тем, что наш народ мирно протестует против очередной российской провокации — захода российского круизного лайнера в грузинский порт Батуми», — написала Зурабишвили на своей странице в Twitter.

Утром 27 июля в Батуми из Сочи прибыл Лайнер Astoria Grande, большая часть пассажиров отправилась на экскурсии по городу. Как заявили в пресс-службе турецкой компании Miray Cruises, владеющей этим судном, круиз проходит согласно графику. На борту лайнера находится 850 туристов из России и Турции.

Однако грузинская оппозиция сочла прибытие лайнера обходом международных санкций и устроила в Батуми акцию протеста. Оппозиционеры обвинили российских туристов, спустившихся с корабля на берег, в нарушении грузинского закона «Об оккупации», принятого Тбилиси после признания Россией независимости Абхазии и Южной Осетии.

В ответ на претензии протестующих власти Грузии сообщили, что лайнер ходит под флагом Палау и на него ограничения не распространяются. 28 июля лайнер покинул Батуми.

Как сообщал ИА Регнум, 19 мая состоялся первый за четыре года рейс из Москвы в Тбилиси после того, как президент России Владимир Путин снял запрет на полёты в Грузию для российских авиакомпаний, а с 15 мая отменили визовый режим для грузинских граждан.

Рейс встретили недовольные митингующие. Организаторы акции требовали от властей Грузии отмены авиасообщения с Россией.

Зурабишвили назвала «нежелательным» приземлившийся самолёт с туристами из России для грузинской стороны. Кроме того, она выразила мнение о том, что отмена запрета на прямые авиарейсы помешает Грузии получить статус кандидата на членство в ЕС. Она также объявила бойкот грузинской авиакомпании Georgian Airways из-за того, что организация возобновила полёты в Россию.

Путин заявил, что поражён тем, какую реакцию в Грузии вызвало решение России об отмене виз для граждан республики и возобновлении авиасообщения. «Совсем спятили, что ли?» — недоумевал российский лидер.