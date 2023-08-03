Москва, 4 августа, 2023, 02:01 — ИА Регнум. Западные страны из-за подвижек в российско-грузинском диалоге оказывают давление на Тбилиси, заявил в интервью ТАСС директор четвёртого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия и Россия

«Страны Запада оказывают неприкрытое давление на Тбилиси, невзирая даже на то, что ни авиарейсы, ни все остальные составные части торгово-экономических отношений между Россией и Грузией никаких действующих санкционных режимов не нарушают», — отметил Гончар.

По словам дипломата, попытки экстерриториального применения нелегитимных антироссийских санкций рассматриваются как вмешательство во внутренние дела суверенных государств и их отношения с третьими странами.

Российские власти принимали решение о возобновлении прямого авиасообщения с Грузией и введении безвизового режима для граждан республики для облегчения контактов между народами двух стран, содействия гуманитарным и экономическим связям между Москвой и Тбилиси. Россия и впредь будет руководствоваться этими соображениями, добавил спикер.

Как сообщало ИА Регнум, по мнению бывшего командующего армии США в Европе генерала Бэна Ходжеса, Запад и НАТО теряют своё влияние на Грузию, потерпев неудачи в этой стране. России удалось успешно подорвать усилия тех, кто выбрал более прозападный грузинский курс, — сказал он. Также Ходжес отметил, что в случае с Грузией Запад находится в гораздо худшем положении, чем два, три или пять лет назад.

В мае президент России Владимир Путин отменил визовый режим с Грузией и запрет на полёты в эту страну для российских авиакомпаний. В грузинском МИД принятое решение оценили положительно.

С начала августа грузинские власти ограничили экспорт и реэкспорт в Россию автомобилей американского производства. В рамках 11-го пакета санкций против России ограничения на автомобили, ввезённые из Европы, будут введены с 26 сентября.