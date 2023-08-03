В МИД РФ обвинили Запад в неприкрытом давлении на Грузию
В МИД РФ обвинили Запад в неприкрытом давлении на Грузию из-за её отношений с Россией
Москва, 4 августа, 2023, 02:01 — ИА Регнум. Западные страны из-за подвижек в российско-грузинском диалоге оказывают давление на Тбилиси, заявил в интервью ТАСС директор четвёртого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар.
«Страны Запада оказывают неприкрытое давление на Тбилиси, невзирая даже на то, что ни авиарейсы, ни все остальные составные части торгово-экономических отношений между Россией и Грузией никаких действующих санкционных режимов не нарушают», — отметил Гончар.
По словам дипломата, попытки экстерриториального применения нелегитимных антироссийских санкций рассматриваются как вмешательство во внутренние дела суверенных государств и их отношения с третьими странами.
Российские власти принимали решение о возобновлении прямого авиасообщения с Грузией и введении безвизового режима для граждан республики для облегчения контактов между народами двух стран, содействия гуманитарным и экономическим связям между Москвой и Тбилиси. Россия и впредь будет руководствоваться этими соображениями, добавил спикер.
Как сообщало ИА Регнум, по мнению бывшего командующего армии США в Европе генерала Бэна Ходжеса, Запад и НАТО теряют своё влияние на Грузию, потерпев неудачи в этой стране. России удалось успешно подорвать усилия тех, кто выбрал более прозападный грузинский курс, — сказал он. Также Ходжес отметил, что в случае с Грузией Запад находится в гораздо худшем положении, чем два, три или пять лет назад.
В мае президент России Владимир Путин отменил визовый режим с Грузией и запрет на полёты в эту страну для российских авиакомпаний. В грузинском МИД принятое решение оценили положительно.
С начала августа грузинские власти ограничили экспорт и реэкспорт в Россию автомобилей американского производства. В рамках 11-го пакета санкций против России ограничения на автомобили, ввезённые из Европы, будут введены с 26 сентября.