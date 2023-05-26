Москва, 26 мая, 2023, 18:35 — ИА Регнум. Владимир Путин «поражён» тем, какую реакцию в Грузии вызвало решение России об отмене виз для граждан Грузии и о возобновлении авиасообщения, такое заявление президент России сделал 26 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

«Совсем спятили», — сказал он.

Президент также подчеркнул, что отмена виз для граждан Грузии и возобновление авиасообщения были его собственной инициативой. Она объясняется в том числе желанием поддержать тех, кто пытается выстраивать нормальные отношения с Россией, сказал Владимир Путин.

Россия делает шаги навстречу Грузии и намерена делать из и дальше, добавил президент.

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