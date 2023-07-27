Тбилиси, 27 июля, 2023, 20:06 — ИА Регнум. Прибытие в порт Батуми 27 июля круизного лайнера Astoria Grande с россиянами на борту вызвало возмущение в некоторых оппозиционных партиях Грузии. Об этом сообщил телеканал «Мтавари архи».

Артур Лебедев/РИА Новости Лайнер Astoria Grande

Журналисты сообщили, что в Тбилиси и Батуми небольшие группы вышли на акцию протеста. Они обвинили правящую партию «Грузинская мечта» в потакании России.

Председатель партии «Стратегия Агмашенебели» Георгий Вашадзе заявил, что российские граждане, которые спустились с судна на берег в Батуми, нарушили закон «Об оккупации», принятый в Грузии после того, как Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии.

«То, что в Грузию прибыли россияне, которые не признают оккупацию, сами являются нарушителями закона «Об оккупации» и чувствуют себя в Батуми как дома, является результатом пророссийского политического курса «Грузинской мечты», — заявил Вашадзе.

Лайнер вышел из Сочи и направляется в порты Турции. Это пилотный рейс. В Агентстве морского транспорта Грузии в связи с заходом Astoria Grande в Батуми сообщили, что судном владеет турецкая компания, оно ходит под флагом Палау и не находится под санкциями.

Прозападные оппозиционные партии в Грузии регулярно обвиняют правящую партию в пророссийской политике из-за того, что та отказывается вводить санкции против Москвы. При этом в последнее время экономические между Россией и Грузией активно развиваются.

В 2022 году товарооборот между Грузией и Россией составил $2,4 млрд, что на 52% больше, чем было в 2021 году. По итогам пяти месяцев 2023 года Грузия заняла первое место среди экспортёров тихих вин в Россию, опередив Италию.