Москва, 31 июля, 2023, 15:05 — ИА Регнум. На фоне сближения и развития экономических взаимоотношений между Москвой и Тбилиси Запад пытается силами местных финансируемых оппозиционеров устраивать разные провокации в Грузии, не теряя надежд на появление второго фронта на границе с Россией. Так кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман в беседе с ИА Регнум прокомментировал очередные ночные акции протеста в Батуми в отношении россиян.

Иван Шилов ИА Регнум

В ночь на 31 июля в порту Батуми полиция Грузии задержала девять человек на протестной акции против захода круизного лайнера Astoria Grande с российскими туристами на борту. Акции протеста с недовольными оппозиционерами начались ещё на прошлой неделе. Протестующие посчитали заход круизного лайнера в порт Батуми обходом международных санкций, хотя власти отмечают, что судно ходит под флагом Палау и под санкции не попадает.

Как отметил политолог Фельдман, у России и Грузии сейчас наблюдается процесс восстановления отношений, когда на второй план отходят прошлые конфликты, а первичными становятся перспективы экономических взаимосвязей, которые обоюдно выгодны и Грузии, и РФ.

«На фоне этого сближения Москвы и Тбилиси Запад при поддержке финансируемых им грузинских оппозиционных НКО пытается устраивать разного рода провокации, которые, к счастью, не оказывают решающего влияния на решение грузинского правительства. Протестующие вряд ли репрезентативны по отношению к грузинскому общественному мнению, которое в последние годы становится всё более и более миролюбивым к России», — объяснил Фельдман.

Политолог не исключил, что таким образом Запад предпринимает попытки расколоть общество, начать масштабные массовые беспорядки, которые в конечном итоге привели бы к формированию второго фронта на границе с Россией. Фельдман напомнил, что аналогичные протесты с участием агрессивно настроенных по отношению к россиянам оппозиционеров возникали, когда восстановилось прямое авиасообщение между Россией и Грузией.

«Тем не менее эти локальные акции целенаправленно инспирируемого народного гнева ни к чему не привели. Авиасообщение восстановлено. И подавляющее большинство грузин рады, потому что это туристический поток, это инвестиции, это доходы для их экономики. А статей для такого рода доходов там не так уж и много. Поэтому нужно рассматривать подобного рода инциденты в качестве заранее обреченной на провал попытки разрушения связи между Россией и Грузией», — отметил эксперт.

По мнению политолога, подобные протестные акции так и останутся лишь неудачными попытками, которые ни к каким серьёзным изменениям не приведут. По словам Фельдмана, и турпоток, и транспортные сообщения, и торговые отношения между Москвой и Тбилиси сохранятся.

Тем временем, после ночных акций протеста, Батуми пропал из списка остановок в маршрутах круизного лайнера Astoria Grande. Об этом свидетельствуют данные на официальном сайте генерального агентства по продаже круизов. Официально эту информацию пока не подтверждали.

Как ранее сообщало ИА Регнум, утром 27 июля в Батуми из Сочи прибыл лайнер Astoria Grande с 850 туристами из России и Турции. Однако грузинская оппозиция сочла прибытие лайнера обходом международных санкций и устроила в Батуми акцию протеста.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала прибытие российского лайнера в порт Батуми очередной провокацией Москвы и похвалила протестующих.

В ответ на грузинские акции протеста российские пассажиры круизного лайнера коллективно спели песню «Катюша». Как рассказал один из туристов, перед отходом судна из порта Батуми грузинские оппозиционеры начали скандировать разные лозунги, тогда российские туристы не растерялись и тоже начали кричать с палубы «До новых встреч!», «Спасибо вам за всё!», «Мы вас тоже любим!».