Тбилиси, 19 мая, 2023, 13:05 — ИА Регнум. Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает «нежелательным» прибывший в Тбилиси первый после четырёхлетнего перерыва самолёт из России. Об этом она 19 мая заявила на своей странице в Twitter.

President.gov.ge Саломе Зурабишвили

«Несмотря на противодействие грузинского народа, Россия посадила свой нежелательный рейс в Тбилиси», — написала она.

Зурабишвили и ранее негативно отреагировала на отмену в России запрета на прямые полёты в Грузию. По её мнению, это помешает республике получить статус кандидата на вхождение в ЕС. При этом президент в Грузии не обладает властью, это представительская должность.

Негативное отношение к сближению Москвы и Тбилиси также выразили международные некоммерческие организации (НКО), работающие в Грузии. В общей сложности 108 НКО подписали коллективное обращение к властям с требованием запретить авиасообщение с Россией.

В Тбилиси 19 мая прибыл первый с 2019 года самолёт из Москвы. По данным грузинских СМИ группа, выступающая против прямого авиасообщения между Россией и Грузией, пыталась пройти в тбилисский аэропорт, чтобы встретить первых прибывших оскорбительным плакатами. Полиция заранее оцепила аэропорт и не пропустила провокаторов.

Как сообщало ИА Регнум, 10 мая президент России Владимир Путин Читайте также: отменил запрет на полёты в Грузию. Грузинское правительство положительно расценило этот шаг.

На авиарейсы между Москвой и Тбилиси получили разрешения российская компания «Азимут» и грузинская национальная авиакомпания Georgian Airways, которая начнёт полёты 20 мая. Они планируют совершать по семь рейсов в неделю.

Кроме того, авиакомпания из России Red Wings получила разрешение на чартерные рейсы между Сочи и Тбилиси, а также между Москвой и Кутаиси. Полёты запланированы с 2 июня по понедельникам, средам и пятницам.