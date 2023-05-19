Тбилиси, 19 мая, 2023, 13:30 — ИА Регнум. Возле аэропорта в Тбилиси начались задержания протестующих, сообщил 19 мая Telegram-канал SHOT.

Кадр из видео Митингующие в аэропорту Тбилиси

Самолёт Москва — Тбилиси приземлился в Грузии. Первый за четыре года прямой рейс встретили недовольные митингующие.

«На данный момент там около 200 участников акции, они перекрыли дорогу к зданию и выкрикивают лозунги», — говорится в сообщении.

По информации источника, грузинские журналисты спрашивают прилетевших россиян о целях визита.

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Кроме того, полиция без объяснения причин закрыла зал ожидания аэропорта имени Шота Руставели. Территорию решили оцепить. В центре Тбилиси также собираются митингующие с флагами Украины, Грузии и ЕС.

Как сообщало ИА Регнум, 10 мая президент России Владимир Путин отменил запрет на полёты в Грузию. Грузинское правительство положительно расценило этот шаг.

На авиарейсы между Москвой и Тбилиси получили разрешения российская компания «Азимут» и грузинская национальная авиакомпания Georgian Airways, которая начнёт полёты 20 мая. Они планируют совершать по семь рейсов в неделю. Кроме того, авиакомпания из России Red Wings получила разрешение на чартерные рейсы между Сочи и Тбилиси, а также между Москвой и Кутаиси. Полёты запланированы с 2 июня по понедельникам, средам и пятницам.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала «нежелательным» прибывший в Тбилиси самолёт с туристами из России. Она негативно отреагировала на отмену в России запрета на прямые полёты в Грузию. По её мнению, это помешает республике получить статус кандидата на вхождение в ЕС.