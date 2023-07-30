Йошкар-Ола, 30 июля, 2023, 10:35 — ИА Регнум. До восьми увеличилось число погибших во время урагана возле озера Яльчик в Марий Эл, сообщил 30 июля Telegram-канал «112».

МЧС России

По данным канала, в больницу доставили десять пострадавших.

Как сообщало ИА Регнум, глава комитета гражданской обороны и защиты населения Марий Эл Александр Малкин заявил 30 июля, что накануне семь человек погибли на пляже у Яльчика во время урагана.

Вечером 29 июля на лесной массив возле озера налетел ураган, повалив деревья. Рядом с диким пляжем находился палаточный лагерь и несколько сотен автомобилей.

Деревья рухнули на палатки и машины. По данным Малкина, погибли семь человек. На пляже находилось много приезжих из Татарстана.