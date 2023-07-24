Москва, 24 июля, 2023, 05:07 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о прилётах беспилотников ранним утром 24 июля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

«Около 4:00 зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям в Москве. Серьёзных разрушений и пострадавших нет», — написал Сергей Собянин в соцсетях.

Как сообщало ИА Регнум, в Москве ранним утром 24 июля беспилотник попал в многоэтажное здание на улице Лихачева.

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Также осколки беспилотного летательного аппарата найдены на Комсомольском проспекте в Москве.

22 июля ВСУ с помощью беспилотников попытались атаковать инфраструктурные объекты Красногвардейского района Крыма. Из-за атаки дронов на складе произошли взрывы боеприпасов. Республиканские власти приняли решение эвакуировать население в радиусе пяти километров от места ЧП в пункты временного размещения.

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Следователи расследуют факт атаки беспилотников в Крыму, в результате которого погибла 14-летняя девочка.