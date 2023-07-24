Собянин сообщил об атаке беспилотников на Москву
Собянин: беспилотники нанесли удары по двум нежилым зданиям в Москве
Москва, 24 июля, 2023, 05:07 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о прилётах беспилотников ранним утром 24 июля.
«Около 4:00 зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям в Москве. Серьёзных разрушений и пострадавших нет», — написал Сергей Собянин в соцсетях.
Как сообщало ИА Регнум, в Москве ранним утром 24 июля беспилотник попал в многоэтажное здание на улице Лихачева.
Также осколки беспилотного летательного аппарата найдены на Комсомольском проспекте в Москве.
22 июля ВСУ с помощью беспилотников попытались атаковать инфраструктурные объекты Красногвардейского района Крыма. Из-за атаки дронов на складе произошли взрывы боеприпасов. Республиканские власти приняли решение эвакуировать население в радиусе пяти километров от места ЧП в пункты временного размещения.
Следователи расследуют факт атаки беспилотников в Крыму, в результате которого погибла 14-летняя девочка.