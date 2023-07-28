Москва, 28 июля, 2023, 04:27 — ИА Регнум. Попытка атаки была предпринята украинским беспилотником в ночь на 28 июля. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в своём Telegram-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

«Ночью была предпринята попытка атаки вражеского беспилотника, который был сбит силами Министерства обороны», — сказано в сообщении мэра Москвы.

Собянин уточнил, что пострадавших в результате атаки беспилотника нет, разрушений удалось избежать.

Ранее ИА Регнум сообщало, что гражданский беспилотник с камерой разбился в посёлке Первомайском в Новой Москве. Дрон вертолётного типа упал недалеко от жилого дома.

В экстренных службах уточнили, что при обследовании места инцидента специалисты не обнаружили взрывных устройств и беспилотник не представляет опасности.

Два украинских беспилотника попытались атаковать объекты в Москве рано утром 24 июля. При этом получили повреждения нежилые здания: бизнес-центр на проспекте Лихачёва и дом на Комсомольском проспекте.

Кроме того, еще один беспилотник упал на кладбище Зеленоградского округа Москвы. В ходе происшествий с БПЛА никто не пострадал. По данным Минобороны России, дроны удалось подавить с использованием средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). В ведомстве подчеркнули, что эти действия помогли избежать серьёзных разрушений.

В свою очередь в МИД России призвали международные организации дать оценку совершенным атакам, за которыми стоит Украина.