Москва, 30 июля, 2023, 05:41 — ИА Регнум. Украина совершила попытку террористической атаки в Москве с использованием трех беспилотников, однако российским военным удалось не допустить нападение, сообщили 30 июля в пресс-службе Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

«Утром 30 июля пресечена попытка террористической атаки киевского режима беспилотными летательными аппаратами по объектам в городе Москве», — отметили в ведомстве.

В сообщении говорится, что один беспилотник сбили над территорией Одинцовского района Московской области с помощью системы противовоздушной обороны (ПВО). Два других дрона попали под действие комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ), и их удалось подавить.

Они упали на территории комплекса нежилых зданий Москва-Сити.