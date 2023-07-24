Под Зеленоградом на территорию кладбища упал беспилотник
Беспилотник вертолётного типа рухнул на кладбище в Зеленоградском округе Москвы
Зеленоградский административный округ, Москва, 24 июля, 2023, 09:53 — ИА Регнум. В Зеленоградском округе Москвы упал беспилотник вертолётного типа. Об этом 24 июля сообщили в экстренных службах.
Как уточнил в беседе с РИА Новости представитель экстренных служб, дрон рухнул на территорию центрального кладбища.
Он уточнил, что взрывного устройства на беспилотнике не было.
«Пострадавших нет», ― добавил источник.
Как сообщало ИА Регнум, 24 июля российские военные пресекли попытку Украины осуществить террористическую атаку на Москву. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил о прилётах двух беспилотников ранним утром 24 июля. Один дрон попал в многоэтажное здание на улице Лихачёва. В высотке, в которой располагается бизнес-центр, на верхнем этаже выбиты стёкла. По предварительной информации, никто не пострадал.
Осколки второго БПЛА обнаружили на Комсомольском проспекте столицы. Движение по мосту перекрыли от центра Москвы в сторону области.
Уточняется, что оба здания, в которые попали беспилотники, нежилые.
В мае в Зеленоградском округе Москвы дрон обнаружили у жилого дома. Квадрокоптер лежал около мусоропровода у шестого подъезда здания к. 315.