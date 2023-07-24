Зеленоградский административный округ, Москва, 24 июля, 2023, 09:53 — ИА Регнум. В Зеленоградском округе Москвы упал беспилотник вертолётного типа. Об этом 24 июля сообщили в экстренных службах.

Иван Шилов ИА REGNUM

Как уточнил в беседе с РИА Новости представитель экстренных служб, дрон рухнул на территорию центрального кладбища.

Он уточнил, что взрывного устройства на беспилотнике не было.

«Пострадавших нет», ― добавил источник.

Как сообщало ИА Регнум, 24 июля российские военные пресекли попытку Украины осуществить террористическую атаку на Москву. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил о прилётах двух беспилотников ранним утром 24 июля. Один дрон попал в многоэтажное здание на улице Лихачёва. В высотке, в которой располагается бизнес-центр, на верхнем этаже выбиты стёкла. По предварительной информации, никто не пострадал.

Осколки второго БПЛА обнаружили на Комсомольском проспекте столицы. Движение по мосту перекрыли от центра Москвы в сторону области.

Уточняется, что оба здания, в которые попали беспилотники, нежилые.

В мае в Зеленоградском округе Москвы дрон обнаружили у жилого дома. Квадрокоптер лежал около мусоропровода у шестого подъезда здания к. 315.