Москва, 24 июля, 2023, 22:57 — ИА Регнум. Гражданский беспилотник с камерой разбился в поселке Первомайском в Новой Москве, сообщили журналистам в экстренных службах.

Иван Шилов ИА Регнум

Об этом пишет РИА Новости. Происшествие произошло недалеко от жилого дома. Источник отметил, что речь идет о дроне вертолетного типа.

Кроме того, собеседник журналистов уточнил, что при обследовании места инцидента специалисты не обнаружили взрывных устройств, и беспилотник не представляет опасности.

Как сообщало ИА Регнум, утром 24 июля два украинских беспилотных летательных аппарата попытались атаковать объекты в Москве. При этом получили повреждения бизнес-центр на проспекте Лихачёва и дом на Комсомольском проспекте.

Кроме того, еще один беспилотник упал на кладбище Зеленоградского округа Москвы. В ходе указанных происшествий никто не пострадал.

Минобороны России объявило, что дроны удалось подавить с использованием средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). В ведомстве подчеркнули, что эти действия помогли избежать серьёзных разрушений.

В МИД РФ в свою очередь призвали международные организации дать оценку совершенным атакам, за которыми стоит Украина.