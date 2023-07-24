В Новой Москве упал беспилотник с камерой
В поселке Первомайском в Новой Москве рухнул беспилотник с камерой
Москва, 24 июля, 2023, 22:57 — ИА Регнум. Гражданский беспилотник с камерой разбился в поселке Первомайском в Новой Москве, сообщили журналистам в экстренных службах.
Об этом пишет РИА Новости. Происшествие произошло недалеко от жилого дома. Источник отметил, что речь идет о дроне вертолетного типа.
Кроме того, собеседник журналистов уточнил, что при обследовании места инцидента специалисты не обнаружили взрывных устройств, и беспилотник не представляет опасности.
Как сообщало ИА Регнум, утром 24 июля два украинских беспилотных летательных аппарата попытались атаковать объекты в Москве. При этом получили повреждения бизнес-центр на проспекте Лихачёва и дом на Комсомольском проспекте.
Кроме того, еще один беспилотник упал на кладбище Зеленоградского округа Москвы. В ходе указанных происшествий никто не пострадал.
Минобороны России объявило, что дроны удалось подавить с использованием средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). В ведомстве подчеркнули, что эти действия помогли избежать серьёзных разрушений.
В МИД РФ в свою очередь призвали международные организации дать оценку совершенным атакам, за которыми стоит Украина.