Москва, 24 июля, 2023, 08:23 — ИА Регнум. Атака беспилотников на Москву утром 24 июля — акт международного терроризма. Об этом 24 июля заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Наталья Селиверстова/РИА Новости Сотрудники полиции работают на месте происшествия на Комсомольском проспекте, где произошла атака беспилотника

«Акт международного терроризма», — сказала она в беседе с телеканалом RTVI, комментируя произошедшее.

Как передавало ИА Регнум, ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об атаке беспилотников по двум нежилым зданиям в городе. Он подчеркнул, что в результате не произошло серьёзных разрушений и никто не пострадал.

Позднее в столице перекрыли движение по Комсомольскому проспекту. Москвичам и гостям города рекомендовали выбирать пути объезда. После этого в Москве также ограничили движение по проспекту Лихачёва.