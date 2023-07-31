Москва, 31 июля, 2023, 11:41 — ИА Регнум. Поставка Украине 10-12 даже не самых современных ракетных комплексов Patriot обошлась бы Западу в десятки миллиардов долларов, а он на такие траты никогда не пойдёт. Об этом корреспонденту ИА Регнум заявил директор Музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов.

Иван Шилов ИА Регнум ЗРК Patriot

Ранее издание Guardian опубликовало интервью с советником главы офиса президента Украины Михаилом Подоляком, который сказал, что его стране нужно 10-12 зенитных ракетных комплексов Patriot для того, «чтобы полностью защитить свою территорию».

Кнутов обратил внимание на то, что, во-первых, такие комплексы стоят около 4-6 млрд долларов. Там более что Киев просит не старые модификации, а новейшие. Так что если взять самый скромный вариант в 4 млрд, то 10 комплексов будут стоить от 40 до 50 млрд долларов.

«Во-вторых, эти комплексы надо где-то взять, — констатировал Кнутов. — Их сложно и дорого производить. Это очень трудоёмкий процесс. Стало быть, придётся взять эти комплексы с каких-то баз. Например, в Германии, Нидерландах или иных странах. А мы знаем, что «Пэтриоты» прикрывают в числе прочего базы, на которых находится тактическое ядерное оружие».

Поэтому, как подчеркнул эксперт, надежды Киева на получение такого количества комплексов выглядят безосновательными. Максимум, на что могут пойти страны НАТО, — это найти старые версии этих систем и поставить их на Украину. Но старые версии не работают ни по «Искандер-М», ни по другим баллистическим ракетам. Да и по крылатым ракетам они не очень эффективны.

И самое главное — эти комплексы нельзя рассматривать изолированно. Особенность всех противоракетных систем — сопряжение (либо интеграция, либо взаимодействие).

«А это означает, что берётся комплекс Patriot, к нему пристегивается франко-итальянский комплекс SAMP/T, к нему комплекс NASAMS и ещё Iris-T. Они все совместимы и могут создать один комплекс. Есть единый командный пункт, который завязывает их в одну систему. Если промахнулся Patriot, будет работать SAMP/T, если промахнулся SAMP/T, то будет работать NASAMS и так далее. То есть это многоступенчатая и глубоко эшелонированная система. Её эффективность может доходить до 80-90%. Хотя если мы будем применять наши гиперзвуковые «Кинжалы», то все эти комплексы окажутся неэффективны», — сказал Кнутов.

А на создание Украиной глубоко эшелонированной системы денег, естественно, никто не даёт — она обошлась бы в сотни миллиардов долларов. Запад может лишь создать там очаговую систему противовоздушной обороны, например, Киева и некоторых других объектов.

«Я сомневаюсь, что кто-то из европейцев решит в ущерб собственной безопасности полностью и плотно прикрыть все объекты на территории Украины», — сказал Кнутов.

Что касается требований Подоляка, то эксперт назвал это очередной блажью киевского режима, который надеется переложить свои проблемы на плечи Запада.

«То им танков не хватает, то ещё чего-то. А когда мы смотрим видеозаписи, то видим, что они просто не умеют вести боевые действия и поступают безграмотно. Отсюда колоссальные потери. Такая же судьба ждёт и системы противовоздушной обороны. Им дали огромное количество ПЗРК и систем малой дальности. Старых, но неплохих. При работе по беспилотникам и некоторым типам наших крылатых ракет они могут показывать эффективность 50-60%», — подытожил Кнутов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент США Джозеф Байден заявил, что НАТО поможет Украине создать мощную систему обороны на суше, в воздухе и на море. Однако соответствующие обязательства ещё только предстоит выработать путём переговоров.

Однако позже издание Forbes сообщило, что страны Запада так и не поставили Украине такое количество своих зенитно-ракетных комплексов, чтобы полностью заменить советские зенитно-ракетные системы С-300.

Также есть сведения, что США решили выделить Киеву новый пакет военной помощи на 400 млн долларов, в котором будут боеприпасы для систем зенитно-ракетных комплексов Patriot и NASAMS, а также реактивной системы залпового огня HIMARS.

До этого, 11 июля, власти ФРГ объявили о поставках Украине двух систем зенитно-ракетного комплекса Patriot, 40 БМП Marder и 25 танков Leopard 1 A5. Общая стоимость пакета военной помощи достигает 700 миллионов евро.