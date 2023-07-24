Вашингтон, 24 июля, 2023, 11:33 — ИА Регнум. Страны коллективного Запада до настоящего времени не поставили Украине такое количество своих зенитно-ракетных комплексов, чтобы полностью заменить советские зенитно-ракетные системы С-300, имеющиеся на вооружении украинской армии. Об этом говорится 24 июля в статье журнала Forbes.

Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости Пусковые установки ЗРК С-300

По информации издания, до начала российской спецоперации на вооружении ВСУ было около 50 ЗРС С-300, а в ходе конфликта Киев получил от Запада порядка 20 ЗРК SAMP-T, Patriot, Iris-T, NASAMS, Crotale и др. Также Соединённые Штаты собираются купить у Тайваня около 12 ЗРК MIM-23 Hawk, чтобы отправить их Украине.

Как отмечает журнал, помимо всего этого украинским военным необходимо ещё 18-20 ЗРК, чтобы полностью заменить все С-300, боеприпасы для которых могут закончиться у Киева в течение ближайших месяцев.

Как сообщало ИА Регнум, 3 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ нужно 50 комплексов противоракетной обороны Patriot. По его словам, это единственный на данный момент ЗРК, который способен бороться с некоторыми видами российских ракет.

Позднее минобороны ФРГ объявило о поставке Киеву двух ЗРК Patriot в рамках очередного пакета военной помощи. Также Берлин сообщил о передаче ВСУ 40 БМП Marder и 25 танков Leopard 1 A5.

После этого пресс-секретарь ВВС Юрий Игнат признал, что ВСУ размещают установки противовоздушной обороны около жилых домов. По его утверждению, это связано с тем, что у украинской армии нет достаточного количества средств ПВО для расположения их в позиционных районах.