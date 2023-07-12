Вильнюс, 12 июля, 2023, 17:08 — ИА Регнум. Страны Североатлантического альянса (НАТО) обязуются помочь Украине выстроить мощную систему оборону на суше, в воздухе и море, сообщил 12 июля президент США Джо Байден, выступая на встрече с другими лидерами стран альянса.

Center for American Progress Action Fund Джо Байден

«Намерены помочь Украине выстроить сильную, мощную систему обороны на суше, в воздухе и морском пространстве», — сказал Байден.

Американский лидер уточнил, что конкретные долгосрочные двусторонние обязательства Запада перед Украиной в сфере безопасности предстоит выработать путем переговоров. Он отметил, что каждая из стран НАТО и любая другая нация, которая пожелает участвовать, будет вести долгосрочные двусторонние переговоры по обязательствам перед Украиной.

Как сообщало ИА Регнум, страны G7 согласовали 12 июля рамочное соглашение о долгосрочных гарантиях безопасности Украине. Соглашение предусматривает поставки военной техники, в том числе воздушной и морской. В обмен на это Украина обязуется провести реформы, в частности, осуществлять гражданский контроль над военнослужащими.

Власти Великобритании 12 июля пообещали передать Украине партию военной техники и боеприпасов, а Япония приняла решение предоставить Украине системы обнаружения беспилотных летательных аппаратов.

В апреле министр обороны США Ллойд Остин перед заседанием контактной группы по Украине заявил, что альянс оказал военную помощь Украине в размере $55 млрд с начала конфликта. При этом, по словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, общая поддержка Украине со стороны членов НАТО превысила 150 миллиардов евро.

США 9 июня объявили о новом пакете военной помощи Украине на сумму 2,1 млрд долларов. Сообщалось, что деньги пойдут на закупку пусковых установок и ракет Hawk, а также двух типов модернизированных ракет для ЗРК Patriot.