Москва, 3 июля, 2023, 12:45 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин отметил высокий уровень консолидации Вооружённых сил (ВС) РФ и спецслужб во время мятежа ЧВК «Вагнер», заявил 3 июля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

РИА Новости/Кирилл Каллиников

«Спецслужбы и госорганы РФ выполняют свои функции должным образом», — ответил Песков на вопрос, довольны ли в Кремле работой ФСБ в момент мятежа.

По его словам, Путин отметил высокий уровень консолидации и вооружённых сил, и специальных служб вокруг президента в эти дни и выразил признательность всем тем, кто был вокруг.

Как предавало ИА Регнум, ЧВК «Вагнер» под руководством Евгения Пригожина 24 июня предприняла попытку вооружённого мятежа. Бойцы компании на тяжёлой технике прибыли в Ростов-на-Дону, а затем часть из них колонной направилась в сторону Москвы.

После этого президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с российским лидером переговорил с Пригожиным, и добился мирного разрешения ситуации. Колонна «Вагнера» остановилась, а другие бойцы ЧВК покинули Ростов-на-Дону. Им предложили подписать контракт с Минобороны, вернуться к своим семьям или уйти на территорию Белоруссии.

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