Вашингтон, 2 июля, 2023, 00:09 — ИА Регнум. Конфликт на Украине дал Центральному разведывательному управлению США возможность для вербовки агентов в России. Об этом глава ЦРУ Уильям Бёрнс заявил в интервью агентству Reuters в субботу, 1 июля.

Уильям Джозеф Бёрнс

«Это недовольство даёт выпадающую раз в поколение возможность нам в ЦРУ, которое в основе своей является разведывательной службой, работающей с людьми. Мы не позволим себе её упустить», — сказал Бёрнс.

Об этом Бёрнс заявил в ходе выступления с лекцией в Великобритании. Во время своего выступления глава ЦРУ рассуждал о возможных негативных последствиях специальной военной операции для Российской Федерации.

Как передавало ИА Регнум, ранее издание The Washington Post сообщило, что директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бёрнс во время своей поездки на Украину обсудил возможность проведения будущих переговоров между сторонами конфликта до конца 2023 года.