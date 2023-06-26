Москва, 26 июня, 2023, 16:15 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что российские спецслужбы уже разбираются, могли ли быть задействованы западные разведки в попытке мятежа в стране 24 июня.

Эрик Романенко/ТАСС Бронеавтомобиль на дороге в Ростове-на-Дону

«Я работаю в ведомстве, которое не занимается сбором доказательств о совершаемых противоправных действиях, но у нас есть такие структуры, и уверяю вас, они уже в этом разбираются», — заявил RT глава внешнеполитического ведомства.

Лавров также рассказал, что многие иностранные коллеги выразили солидарность с Москвой на фоне событий 24 июня, но просили не говорить об этом публично. Глава МИД России подчеркнул, что никто из тех, с кем он провёл переговоры, не сомневался в правовом разрешении ситуации и невозможности подорвать единство внутри России и успех специальной военной операции на Украине.

Как ранее сообщало ИА Регнум, в разведке США вскоре после событий 24 июня заявили, что якобы заранее знали о попытке мятежа, но сведения были не вполне определёнными. Власти страны не стали никак реагировать на поступившую информацию, чтобы не быть обвинёнными в подготовке переворота, поэтому не сообщили ни о чём Москве.

Бойцы ЧВК «Вагнер» во главе с бизнесменом Евгением Пригожиным в ночь на 24 июня на военной технике прибыли в Ростов-на-Дону, после чего часть сил направилась колонной в направлении Москвы.

В своём видеообращении утром того же дня президент страны Владимир Путин назвал действия ЧВК попыткой мятежа, а в МИД заявили, что она играет на руку внешним врагам страны, но возможные попытки использования ситуации не увенчаются успехом.

Во второй половине 24 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с российским лидером связался с Пригожиным, и стороны достигли соглашения о деэскалации. Вооружённые формирования прекратили движение в сторону Москвы и покинули Ростов-на-Дону.

Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, переговоры были инициативой Лукашенко, который давно знаком с Пригожиным. Представитель Кремля подчеркнул, что ситуацию удалось разрешить без повышения уровня напряжённости.