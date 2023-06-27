Москва, 27 июня, 2023, 13:36 — ИА Регнум. При попытке вооружённого мятежа в России работали западные спецслужбы. Об этом 27 июня заявил глава Росгвардии Виктор Золотов на выступлении президента России Владимира Путина перед военными и силовиками, которые обеспечивали безопасность во время событий 23–24 июня.

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«Мятеж был инспирирован Западом и наложился на амбиции [основателя ЧВК «Вагнер» Евгения] Пригожина», ― отметил Золотов.

При этом он подчеркнул, что в ведомстве знали, что победят.

«Москву мятежники не взяли бы», ― констатировал глава Росгвардии.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 24 июня ЧВК «Вагнер» во главе с предпринимателем Евгением Пригожиным колонной военной техники вошла в Ростов-на-Дону, после чего часть формирований выдвинулась в сторону Москвы. В столице усилили меры безопасности, взяли под усиленную охрану все важнейшие объекты, органы государственной власти и объекты транспортной инфраструктуры». Офицеров специального подразделения Росгвардии подняли по тревоге, так же как и сотрудников полиции.

27 июня президент России лично встретился с военными и силовиками на Соборной площади в Кремле. Среди участников — представители МВД, СОБР, ОМОН, Росгвардии, Минобороны. Всего более 2,5 тысячи человек.

Российский лидер поблагодарил силовиков, которые помогли остановить попытку вооружённого мятежа 24 июня, за отвагу, доблесть и верность народу. Он подчеркнул, что армия и народ России не были с мятежниками.

Глава МИД Сергей Лавров сообщил, что российские спецслужбы выясняют, причастны ли к попытке мятежа западные разведки. Ранее стало известно, что американская разведка получила сведения о готовящемся мятеже, предупредила власти США, но те не стали передавать эти данные российским коллегам.