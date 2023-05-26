Москва, 26 мая, 2023, 13:05 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о сроках подписания договора между Азербайджаном и Арменией.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

Представитель Кремля рассказал о вчерашней встрече лидеров трёх стран, о достижении сторонами договорённостей. По его словам, президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Никол Пашинян дали поручение, что профильные вице-премьеры проведут встречу в Москве, чтобы обсудить оставшиеся вопросы по разблокированию транспортных коммуникаций в Карабахе.

«Есть общая точка зрения, есть понимание глав, как это решать. Точную дату подписания мирного договора нельзя пока спрогнозировать. Но в обозримой перспективе возможен выход на подписание», — заявил Песков, уточнив, что за временем никто не гонится.

Ранее российский лидер оценил динамику отношений между Арменией и Азербайджаном. По словам президента, есть ещё сложности, но положительная тенденция явно прослеживается.

Как сообщало ИА Регнум, на трёхсторонней встрече Путина с Алиевым и Пашиняном обсуждалось в том числе разблокирование транспортного сообщения на Южном Кавказе.

Азербайджан и Армения договорились о взаимном признании территориальной целостности.

Алиев в ходе переговоров поблагодарил Путина за усилия, которые Москва прикладывает для нормализации отношений между Ереваном и Баку. Он подчеркнул, что республика очень высоко это ценит.