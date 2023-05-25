Москва, 25 мая, 2023, 21:34 — ИА Регнум. На трёхсторонней встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном будет обсуждаться разблокирование транспортного сообщения на Южном Кавказе, сообщил 25 мая президент России Владимир Путин.

Илья Питалев/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян

По словам российского лидера, вопросы разблокирования транспортного сообщения являются «важными и чувствительными». Он выразил уверенность, если будут достигнуты решения, это пойдет на пользу не только Армении и Азербайджану, но и всему региону.

В урегулировании данной ситуации, отметил российский президент, заинтересованы многие государства. По его мнению, это будет способствовать нормализации по политическому вектору, а также с точки зрения обеспечения безопасности проживают на этой территории людей.

Как сообщало ИА Регнум, на саммите ЕАЭС в Москве Ереван и Баку договорились о взаимном признании территориальной целостности.

Алиев в ходе переговоров поблагодарил Путина за усилия, которые Москва прикладывает для нормализации отношений между Ереваном и Баку. Он подчеркнул, что республика очень высоко это ценит.