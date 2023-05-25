Москва, 26 мая, 2023, 00:00 — ИА Регнум. Вице-премьеры российского, азербайджанского и армянского правительств встретятся через неделю в Москве для решения оставшихся вопросов по разблокированию транспортных коммуникаций в Карабахе. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в ходе трехсторонней встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

Путин подчеркнул, что есть надежда на решение проблемных вопросов.

Президент России уточнил у Алиева и Пашиняна поддерживают ли они назначение встречи вице-премьеров через неделю. Предложение Путина одобрили все стороны.

Позже зампредседателя правительства РФ Алексей Оверчук уточнил, что данные переговоры состоятся в Москве.

Как сообщало ИА Регнум, президент России заявил о положительной динамике в урегулировании вопроса по Карабаху.

Война между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе шла в 1991–1994 годах, а затем в конце 2020 года. Стороны договорились о прекращении огня.