Путин: отношения между Арменией и Азербайджаном движутся к урегулированию

Москва, 26 мая, 2023, 05:35 — ИА Регнум. Российский лидер Владимир Путин оценил динамику отношений между Арменией и Азербайджаном. По словам президента, есть ещё сложности, но положительная тенденция явно прослеживается.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин, Алиев и Пашинян

Путин также рассказал о препятствиях на пути к урегулированию ситуации, пояснив, что стороны «втроём с глазу на глаз обговорили неурегулированные моменты».

«Вопросы носят чисто технический характер, ситуация развивается в направлении урегулирования», — сказал президент на открытии встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Как сообщало ИА Регнум, на трёхсторонней встрече Путина с Алиевым и Пашиняном обсуждалось в том числе разблокирование транспортного сообщения на Южном Кавказе.

Ереван и Баку договорились о взаимном признании территориальной целостности.

Алиев в ходе переговоров поблагодарил Путина за усилия, которые Москва прикладывает для нормализации отношений между Ереваном и Баку. Он подчеркнул, что республика очень высоко это ценит.