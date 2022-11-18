Березники, Пермский край, 18 ноября, 2022, 15:20 — ИА Регнум. В городе Березники Пермского края суд рассмотрел дело об истязании трех маленьких детей и пожилой женщины, сообщили ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Приговор

Фигуранткой дела стала 33-летняя горожанка. Её признали виновной в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей и систематическом нанесении побоев дочерям 2016 и 2017 года рождения, а также сыну 2020 года рождения. От побоев страдала и престарелая мать женщины. В ходе следствия дети из семьи были изъяты и помещены в государственное социальное учреждение.

Суд назначил пермячке три с половиной года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, фигурантка оштрафована на 30 тыс. рублей.