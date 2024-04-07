Вашингтон, 7 апреля, 2024, 17:30 — ИА Регнум. Экс-президент США Дональд Трамп в частной беседе заявил, что намерен добиться прекращения конфликта на Украине, заставив киевский режим согласиться с потерей Крыма и Донбасса, заявила газета Washington Post со ссылкой на источники.

Ron Sachs — CNP/Global Look Press Экс-президент США Дональд Трамп

«Предложение Трампа заключается в том, чтобы заставить Украину уступить России Крым и приграничный Донбасс», — рассказал автор.

Издание напомнило, как бывший президент неоднократно заявлял, что в случае возвращения в Белый дом сможет договориться о мирном соглашении между Россией и Украиной в течение 24 часов.

Как сообщало ИА Регнум, в июле 2023 года Трамп в очередной раз заявил, что способен всего за 24 часа урегулировать украинский конфликт. Он отметил, что видит своей задачей прекращение этого противостояния.

20 января Трамп на митинге сторонников в штате Нью-Гэмпшир пообещал, что сможет урегулировать украинский конфликт ещё до инаугурации, в случае если его вновь изберут президентом США в ноябре 2024 года. Политик уточнил, что достигнет такого результата благодаря знакомству как с президентом России Владимиром Путиным, так и с главой киевского режима.

14 февраля агентство Bloomberg написало о том, что в случае переизбрания Трамп будет добиваться начала мирных переговоров между Украиной и Россией. В публикации утверждается, что советники экс-президента уже обсуждают вопрос о том, как посадить за стол переговоров Россию и Украину.

Президент России Владимир Путин 18 февраля очередной раз заявил о готовности к переговорам по Украине. Глава государства также подчеркнул, что Москва была готова к мирному урегулированию конфликту с самого его начала, но Киев отказался от этого.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 12 марта напомнил, что киевский режим последовательно отрицает даже возможность начала переговоров по урегулированию конфликта. Он подчеркнул, что украинские власти реализуют эту политику и де-факто, и де-юре.