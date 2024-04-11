Вашингтон, 11 апреля, 2024, 16:39 — ИА Регнум. Бывший президент США Дональд Трамп в случае своей победы на выборах президента США в 2024 году может сразу начать добиваться переговоров России и Украины, сообщил 11 апреля телеканал CNN со ссылкой на источники.

CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH/EPA/ТАСС Дональд Трамп

По данным телеканала, если Трамп победит в ноябре, он, скорее всего, обратится к президенту России Владимиру Путину и главе киевского режима Владимиру Зеленскому на следующий день после своего избрания или на следующий день после инаугурации, чтобы начать координировать переговоры.

Источник CNN, знакомый с мнением Трампа по этому вопросу, заявил, что он будет использовать военную помощь США Украине как рычаг, чтобы усадить обе стороны за стол переговоров.

Как передавало ИА Регнум, ранее экс-президент США заявил о намерении добиться прекращения конфликта на Украине, заставив киевский режим согласиться с потерей Крыма и Донбасса. Кроме того, Трамп неоднократно заявлял, что в случае возвращения в Белый дом сможет договориться о мирном соглашении между Россией и Украиной в течение 24 часов.

В марте Трамп заявил о возможности вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным по Украине. По словам бывшего главы Белого дома, он хорошо ладил с Путиным в годы своего президентства, и уточнил, что у него найдутся слова для президента России и для Владимира Зеленского.

При этом действующий президент США Джозеф Байден говорит об украинском конфликте прямо противоположное тому, что нужно на самом деле, подчеркнул Трамп.

Тем временем украинские власти пытаются установить связь с командой Трампа, чтобы обсудить позиции Киева по урегулированию конфликта без территориальных уступок России. Об этом сообщил советник главы офиса украинского главы Михаил Подоляк.