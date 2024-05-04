Вашингтон, 4 мая, 2024, 06:27 — ИА Регнум. Экс-президент США и возможный кандидат на пост главы государства на предстоящих выборах Дональд Трамп разработал подробный мирный план по решению конфликта на Украине. Об этом 3 мая сообщает британское издание The Telegraph со ссылкой на источник.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

Уточняется, что Трамп не собирается раскрывать план урегулирования украинского конфликта до выборов в США, которые пройдут в ноябре.

«Есть план, но он не собирается обсуждать его с кабельными новостными сетями, потому что тогда вы теряете все рычаги влияния», — пояснил собеседник агентства.

Поясняется, что Трамп в ходе предстоящей предвыборной кампании планирует сосредоточиться на обещаниях завершить конфликт на Украине. Таким способом политик-республиканец намерен привлечь на свою сторону избирателей, выступающих за мирное урегулирование украинского кризиса.

Ранее ИА Регнум сообщало, что бывший президент США Трамп в случае своей победы на выборах президента США в 2024 году может сразу начать добиваться переговоров России и Украины.

Предполагается, что, одержав победу на выборах, Трамп обратится к президенту России Владимиру Путину и главе киевского режима Владимиру Зеленскому и начнёт координировать переговоры между сторонами конфликта.

В начале апреля экс-президент США заявил о намерении добиться прекращения конфликта на Украине, заставив киевский режим согласиться с потерей Крыма и Донбасса. Кроме того, Трамп неоднократно утверждал, что в случае возвращения в Белый дом сможет договориться о мирном соглашении между Россией и Украиной в течение 24 часов.

В марте Трамп заявил о возможности вести переговоры с президентом России Путиным по Украине. По словам экс-главы Белого дома, он хорошо ладил с российским лидером в годы своего президентства. Трамп уточнил, что у него найдутся слова для президента России и для главы киевского режима Зеленского.