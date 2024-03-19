Вашингтон, 20 марта, 2024, 01:05 — ИА Регнум. Человеком, с которым возможно вести переговоры по украинскому кризису, назвал российского президента Владимира Путина экс-глава Белого дома Дональд Трамп 19 марта в интервью телеканалу GB News.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин и Трамп

Трамп подтвердил, что он хорошо ладил с российским лидером в годы своего президентства, и уточнил, что у него найдутся слова для президента России Путина и для главы киевского режима Владимира Зеленского.

«Нам нужно собрать их вместе, и я скажу: «Вам нужно сделать это». И я скажу каждому из них определенные вещи, которые я не озвучу всему миру. Но я думаю, что у меня получится», — пояснил Трамп.

При этом американский политик отметил, что действующий президент США Джозеф Байден говорит об украинском конфликте прямо противоположное тому, что нужно на самом деле.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил экс-президент США Трамп, европейским странам следует увеличить финансирование Украины и сравняться в тратах с США, так как текущая ситуация несправедлива. Траты Европы на Украину примерно на $100 млрд меньше, а это, по мнению Трампа, несправедливо по отношению к США и американским налогоплательщикам.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью 10 марта заявил, что Трамп пообещал не финансировать украинский конфликт в случае своей победы на президентских выборах в США. Если Вашингтон прекратит финансовую поддержку Киева, европейские страны сами не справятся с этой задачей, что приведёт к завершению конфликта, добавил Орбан.