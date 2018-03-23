Протест

19:01 21.03.2018 В подмосковном Волоколамске сложилась напряженная ситуация после того, как произошел выброс сероводорода на полигоне твердых бытовых отходов (ТБО) «Ядрово», в результате которого пострадали порядка 50 детей в одной из местных школ. Об этом сегодня, 21 марта, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Напомним, в результате ночного выброса газов с мусорной свалки к медикам с жалобами на тошноту, головную боль и рвоту обратилось более 50 детей. 23 ребенка были госпитализированы. Сегодня днем возле входа в Центральную районную больницу, где находятся пострадавшие, собрался стихийный митинг, в котором приняли участие порядка тысячи человек. Собравшиеся требовали призвать к ответу местные власти, а вскоре и вовсе начали требовать отставки городских и районных властей. К митингующим прибыл глава Волоколамского района Евгений Гаврилов, который попытался вступить в переговоры с возмущенными людьми, но у него ничего не получилось. Чиновника несколько раз толкнули и бросили в него пару яиц. Гаврилов поспешил укрыться в здании больницы, в которое протестующих не пускали. Вскоре к больнице прибыл губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он входил в здание в сопровождении охраны. Собравшиеся освистали его и скандировали: «Убийцы! Убийцы!», а также «Позор!».

11:48 22.03.2018 Генеральная прокуратура Российской Федерации проведет комплексную проверку по факту отравления людей в подмосковном Волоколамске. Об этом 21 марта заявил журналистам официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной. «Генеральная прокуратура Российской Федерации поручила прокурору Московской области Алексею Захарову провести проверку по факту отравлений граждан в Волоколамске», — сказал Куренной. Читайте подробнее: Генпрокуратура проверит ситуацию с отравлением детей в Волоколамске

11:51 22.03.2018 В ночь на 21 марта 2018 года в воздухе было зафиксировано резкое повышение атмосферного давления, вследствие чего произошёл очередной выброс сероводорода на полигоне ТБО «Ядрово». Об этом корреспонденту заявил активист и организатор митингов против данного полигона Артём Любимов, комментируя жалобы более 50 детей городского поселения Волоколамск на плохое самочувствие из-за неприятного запаха в воздухе. «Администрация района сначала распространяла ложь о том, что распылили газовый баллончик, но затем опровергли. В Центральную районную больницу обращались сотни людей, и сейчас в неё прибыла бригада токсикологов и аллергологов. Они берут анализы крови для того, чтобы понять, насколько сильно люди были отравлены», — сообщил активист. Читайте подробнее: Госпитализация детей в Волоколамске: мусорная проблема возвращается А также: Прокуроры Подмосковья проведут проверку на полигоне ТБО «Ядрово»

11:53 22.03.2018 Роспотребнадзор не выявил нарушений предельно допустимой концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе в подмосковном городе Волоколамске, где произошло массовое отравление детей, сообщили в пресс-службе ведомства. Отмечается, что в течение суток было проведено более 20 экспертиз на содержание в воздухе метана, сероводорода, аммиака, окиси углерода, бензола, трихлорметана, четырёххлористого углерода, хлорбензола. Читайте подробнее: Роспотребнадзор не выявил загрязнений воздуха в Волоколамске

12:15 22.03.2018 Ситуация на ТБО «Ядрово» нужно расценивать как техногенную химическую аварию очень крупного масштаба. Об этом заявил заместитель главного редактора по науке Андрей Сверчков. Он отметил, что власти Подмосковья следуют «преступной стратегии рекультивации» полигонов и упорно сводят проблему опасности мусорных свалок к источникам неприятных запахов. «МЧС обязано контролировать при подобных пожарах на свалках как минимум 40 токсичных веществ, но вместо этого мониторинг ограничился источниками неприятных запахов, главным образом сероводорода. Наиболее токсичные вещества (диоксины, фураны, ароматические углеводороды и пр.), образующиеся при пожарах на свалках (правильнее говорить о техногенных химических авариях) запаха не имеют. Речь в данном случае идет именно о крупной химической аварии, почему власти области и вынуждены были квалифицировать ситуацию в Волоколамске как чрезвычайную. Цель такого псевдоконтроля загрязнения воздуха со стороны МЧС, по моему мнению, очевидна — сокрытие действительной опасности горения свалок и катастрофических последствий применения недопустимой технологии чрезвычайной рекультивации свалок, предполагающей сжигание высокотоксичного свалочного газа в открытом факеле без газоподготовки и фильтрации выбросов. Эта технология практически тиражируется сегодня в Московской области в качестве неофициального стандарта. Рукотворные катастрофические ситуации на рекультивируемых свалках используются сегодня в качестве главного аргумента в пользу необходимости строительства потенциально ещё более опасных мусоросжигательных заводов. В Волоколамске сегодня произошла давно ожидаемая катастрофа, правильнее было бы сказать, осложнение аварийной ситуации, которая развивается уже давно», — заявил он. Читайте также: Техногенная химическая авария очень крупного масштаба: Подмосковье отравили

12:18 22.03.2018 В отличие от отвечающих за здоровье и безопасность чиновников экстренных служб, подмосковный губернатор Андрей Воробьев признал наличие проблемы со свалкой «Ядрово» (смотрите скриншоты канала пресс-службы губернатора Воробьёв LIVE — прим.ИА REGNUM), но сделал это с существенными оговорками, которые полностью меняют смысл происходящего. Читайте подробнее: В Волоколамске губернатора Воробьева встретили криками «позор!» Напомним, губернатора Воробьева, который посетил саму свалку и встретился с родителями пострадавших детей, обозлённые местные жители встретили возгласами: «Позор!» Местные активиты сняли это на видео. Кадры встречи губернской власти с народом можно увидеть здесь: Позор! Позор! Позор!

12:20 22.03.2018 Жители Волоколамска Московской области после стихийного митинга, который они устроили в знак протеста против зловонной свалки и из-за отравления детей сероводородом, перекрыли дорогу к полигону «Ядрово». Митингующие не пропускают мусоровозы. Причём, как они сами заявляют, намерены здесь установить круглосуточное дежурство и продолжить преграждать путь транспорту, везущему новую порцию мусора и отходов на полигон. «Наша цель — не пускать мусоровозы и требовать закрытия свалки», — пояснили митингующие. Читайте также: Жители Волоколамска протестуют против свалки: в ход идут яйца и кулаки

12:22 22.03.2018 Жители Калужской области внимательно следят за событиями вокруг полигона твёрдых коммунальных отходов (ТКО) в подмосковном Волоколамске. Калужане опасаются, что местные чиновники «радушно» примут «мусорную» эстафету от своих коллег в случае закрытия свалки в многострадальном Волоколамске. Об этом заявил активист калужского общественного экологического движения Александр Самбуров. «Эти опасения возникли не на пустом месте. Мы помним, как на территории Малоярославецкого района Калужской области уже однажды «решался» вопрос с мусором. На полигон ТКО в посёлок Ерденево было завезено почти миллион тонн отходов из Московской области. В итоге полигон был переполнен многократно в короткий срок и фактически уничтожен. Самое вопиющее, что власти не нашли виноватых в этом экологическом произволе. Все обращения к губернатору Анатолию Артамонову результатов не дали. Ответ был один: «Не дадим кошмарить частный бизнес!» Затем, после столь успешной обкатки проекта «Ерденево» вдохновлённый «частный бизнес» занялся поиском новых, и теперь уже более гигантских площадей под новые мусорные свалки, приправляя это всё баснями о каких-то якобы новейших, безопасных технологиях переработки миллионов тонн ТКО в год. Пятый год вся эта экологическая вакханалия длится и подходит к критической точке», — заявил он. Читайте подробнее: Экологический коллапс Подмосковья «выдворят» в Калужскую область?

12:22 22.03.2018 Ухудшения здоровья детей в Волоколамске можно было бы избежать, если бы мнения граждан учитывались при размещении мусоросжигательных заводов и полигонов, считает глава комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов («Единая Россия»). «Проблема-то шире, чем этот конкретный эпизод. Проблема в том, что когда все эти полигоны размещались, людей не спрашивали их мнения», — отметил Бурматов. Еще до недавнего времени власти в регионах не были обязаны согласовывать с гражданами схемы размещения полигонов, мусороперерабатывающих и мусоросжигательных заводов и прочих промышленных объектов. Они размещались по усмотрению регионов, а Росприроднадзор утверждал план на федеральном уровне. «Депутаты Госдумы это все изменили три месяца назад, утвердив на законодательном уровне необходимость согласования всех территориальных схем размещения с гражданами. Те протесты, которые идут в Московской области, и негативное воздействие на окружающую среду и здоровье граждан — всего этого можно было избежать, если бы в то время решения принимались с учетом мнения граждан», — отметил Бурматов. Также читайте: Бурматов: Волоколамск — результат решения региональных властей

12:24 22.03.2018 По случаю массового обращения в больницу школьников подмосковного Волоколамска с жалобами на тошноту следует привлекать не Роспотребнадзор и Минздрав, а правоохранительные органы, считает глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов(ЛДПР). «Пока есть выгода, и крутятся огромные деньги, и есть заинтересованные в этом люди — всё так и будет продолжаться. Раз жители подали в суд на владельца мусорного полигона «Ядрово», то это не просто так. А при этом Волоколамский суд отказал Роспотребнадзору в закрытии этой свалки. Поэтому здесь нужно не Минздрав привлекать, а нужно привлекать силовиков и возбуждать уголовные дела», — заявил Нилов. Читайте также: России не следует опасаться ядерного оружия, «народ уничтожат свалки»

12:24 22.03.2018 Губернатора Московской области Андрея Воробьева закидали то ли снежками, то ли яйцами, когда он выходил из волоколамской Центральной районной больницы, где госпитализированы дети, пострадавшие в результате выброса «свалочного газа» на полигоне твердых бытовых отходов «Ядрово». Поскольку тема с полигоном ТБО «Ядрово» находится в фокусе общественного внимания в Волоколамске, перед зданием Центральной районной больницы собрался стихийный митинг. Несколько сотен местных жителей собрались перед входов больницу и потребовали отставки местных властей, который до сих пор не приступили к закрытию и рекультивации злосчастного полигона ТБО «Ядрово», который отравляет местным жителям жизнь. Читайте подробнее: Губернатора Воробьева в Волоколамске закидали снежками и обругали

12:40 22.03.2018 Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 21 марта не стал отдельно комментировать ситуацию со свалкой в Волокаламске, но заверил, что Владимир Путин знает о проблеме с мусорными полигонами Подмосковья. «Это очень ответственная тема. Я не могу голословно отвечать, потому что не располагаю точной информацией о том, что происходит прямо сейчас», — заявлял он. Он добавил, что планы по решению проблем с мусорными полигонами «очень сложные» и не могут быть решены «в одночасье», но они есть, и они очень комплексные. Читайте подробнее: В Кремле прокомментировали ситуацию со свалками в Подмосковье

13:06 22.03.2018 Тем временем, экологи-общественники из других регионов России не исключают возникновения подобной техногенной катастрофы на своих территориях. «Риск возникновения в Калининградской области ситуации, подобной в подмосковном Волоколамске, — очень высок», — заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель общественной организации «Зелёный фронт», эксперт Общероссийского народного фронта Олег Иванов. По его словам, бомбой замедленного действия является полигон промышленных и бытовых отходов в поселке Круглово, который эксплуатирует государственное предприятие «Единая система обращения с отходами». «Данный объект уже несколько лет не может попасть в государственный реестр объектов размещения отходов и эксплуатируется по сути незаконно. Большая часть объемов отходов из Калининграда вывозится именно в Круглово, который находится по дороге на курортный город Янтарный», — заявил Иванов.

13:08 22.03.2018 «Мы вчера убедились в том, что люди очень остро реагируют на все то, что связано с детьми. Конечно, во всех вопросах есть свои нюансы, в которых нужно разбираться, люди быстро заводятся», — заявил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов («Единая Россия») на заседании 22 марта, комментируя массовое отравление школьников Волоколамска в результате выброса «свалочного» газа на полигоне ТБО «Ядрово».

13:12 22.03.2018 В интернете обсуждают короткое видео со стихийной акции протеста в подмосковном Волоколамске, где маленькая девочка жестами «угрожает» губернатору Московской области Андрею Воробьеву. «Это эмоции так сыграли, — заявила мама ребёнка, объясняя поступок. — Никто никого не готовил. Она на всех этих митингах была, все это видела, все это слышала, слышала возмущение людей. Видела эту свалку, сама этим запахом надышалась, ходит в респираторе». Читайте также: Девочка показала губернатору Подмосковья «угрожающий жест»

13:14 22.03.2018 Массовое отравление в подмосковном Волоколамске свидетельствует о том, что проблема регулирования индустрии переработки отходов требует незамедлительного решения со стороны государства, заявил первый зампредседатель фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов. «Дожили! Настолько загадили окрестности городов, что уже дети травятся. И, конечно, необходимо ужесточать ответственность за незаконные свалки», — подчеркнул парламентарий. Читайте также: Волоколамск показал, что «вопрос утилизации вышел за рамки абстрактного»

13:24 22.03.2018 Правительство Московской области пытается достаточно оперативно разрешить ситуацию в Волоколамске, но прямой вины их в том, что складывалось десятилетиями, нет, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой («Единая Россия»). «А на будущее, конечно, нужно искать разрешение этих вопросов, в том числе и в активном внедрении других способов утилизации мусора. Это касается всех жителей Московской области и Москвы», — сказал парламентарий. Читайте также: Толстой: Прямой вины властей Подмосковья в ситуации в Волоколамске нет

13:31 22.03.2018 В связи с выбросами сероводорода на полигоне «Ядрово», время занятий в школах Волоколамска перенесут на 2 часа вперёд — с 8:30 на 10:30 утра. Об этом заявила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Оксана Мишонова на заседании Мособлдумы 22 марта. «Чтобы дети не шли в самый очаг в школу в 8:30, будет выпущена специальная инструкция для всех директоров школ, по которой после такого выброса все занятия будут перенесены с 8:30 на 10:30», — отметила Мишонова. Также будет «сдвинуто» время занятий «второй смены» и отменены уроки физкультуры. Читайте подробнее: В отравленном Волоколамске перенесут занятия в школах и отменят физкультуру

13:33 22.03.2018 В Челябинской области проблемы жителей Волоколамска прекрасно понимают. Примерно по шесть месяцев в году Челябинск живёт в режиме неблагоприятных метеоусловий. Город регулярно накрывает смрадом и дымом как от городской свалки, так и от расположенного вблизи Коркинского угольного разреза — самой большой ямы Евразии.

13:51 22.03.2018 Стоит отметить, что массовые протесты вокруг «свалочной» проблемы Подмосковья начались задолго до происшествия в Волоколамске. Люди регулярно выходили на улицы с требованиями закрыть ряд полигонов, либо заменить способы утилизации мусора на совершенные методы переработки. «Мусорная» тема подавалась как острая на заседаниях правительства области ещё несколько лет назад. Тогда губернатор Андрей Воробьев выступал с заявлениями то о рекультивации существующих полигонов, то о строительстве современных заводов по переработке ТБО. Несколько раз менялись места предполагаемого строительства, но с «мёртвой точки» ситуация особо не двигалась. В декабре 2017 года власти определили перечень работ по рекультивации 24 полигонов, в том числе «Ядрово», который предлагалось модернизировать к неудовольствию местных жителей.

14:09 22.03.2018 Мусорные полигоны должны отвечать всем современным требованиям в сфере экологии и охраны здоровья, заявил корреспонденту ИА REGNUM глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов («Единая Россия»). «Полигоны должны отвечать всем требованиям, должны быть определены мониторинговые системы, которые при выделении газа, при угрозе здоровью должны давать сигнал, — по крайней мере все к этому идет», — отметил он.

14:14 22.03.2018 Ситуация в подмосковном Волоколамске может отразиться и на губернаторе соседней Владимирской области Светлане Орловой. В регионе давно говорят о том, что мусор из Москвы и Подмосковья незаконно привозят на местные свалки. После закрытия полигона в Волоколамске, ситуация может значительно усугубиться. А если к этому прибавить ещё и протесты против строительства мусороперерабатывающего завода около села Филипповское Киржачского района, то история может принять очень неприятный оборот. Подробнее: Чиновники ради свалки воюют с народом

14:27 22.03.2018 С 8−12 марта жители Подмосковья, недовольные фактическим беспределом, когда закрытые было свалкипродолжают работать по ночам с регулярным поджогом мусора (например, регулярно горел полигон «Кучино», на отправляющий запах с которой жители жаловались президенту РФ Владимиру Путину), вышли на улицы в знак протеста. Читайте также: Мусорный полигон-призрак в Балашихе «закрывают» вновь и вновь Волна митингов прокатилась сразу по нескольким городам Подмосковья, а центром протестных выступлений стал Волоколамск, где требовали закрыть «Ядрово» и прекратить завоз мусора на полигон. Так, жители неоднократно жаловались на нескончаемый поток мусоровозов, прибывающих в «Ядрово» по ночам. Они не располагали достоверной информацией о ходе работ на «полигоне» и не верили обещаниям властей разобраться с ситуацией. Как видим сейчас — не зря. «На днях в границах свалки под Волоколамском был введён режим чрезвычайной ситуации. Однако мусоровозы как ехали сюда, так и продолжают ехать. Люди не понимают, что происходит и уже пикетируют саму свалку, пытаются препятствовать завозу сюда мусора, ведут себя достаточно отчаянно. Уже были задержания», — заявлял ИА REGNUM председатель комиссии по устойчивому развитию и экологической безопасности Московского региона подмосковного отделения Русского географического общества Антон Хлынов ещё 12 марта. Также протестовали жители Троицка, Коломны и нескольких других населённых пунктов. Читайте подробнее: Подмосковье вновь «топят» в мусоре: жители провели праздники на митингах

14:32 22.03.2018 12 марта, за 10 дней до отравления детей «свалочными» газами, власти Московской области представили план работ по стабилизации ситуации в «Ядрово». Тогда власти заявляли, что проблема с выбросами и пожарами на полигоне находится и под контролем. «В праздничные дни количество мусора всегда значительно увеличивается, прошедшие выходные не стали исключением, накопилось много мусора. Также у полигона ТБО «Ядрово» 10 марта состоялась встреча населения с кандидатом в президенты, поэтому было принято решение этот день сделать санитарным, для того, чтобы мусоровозы не мешали встречи. Ситуация на полигоне в выходные была довольно острая, машины с трудом проезжали на полигон — это тоже одна из причин скопления мусора. Но в ближайшие дни ситуация стабилизируется. Компания ООО «ВЭЙСТ-ТРАНС» активно вывозит отходы с площадок по сбору мусора района», — заявлял заместитель главы Волоколамского района по вопросам ЖКХ Игорь Виноградский. Стабилизировать не удалось. Читайте подробнее: Власти определили перечень работ для стабилизации ситуации на ТБО «Ядрово»

14:37 22.03.2018 Когда ситуация в Волоколамске обострилась до предела, выяснилось, что сероводород отравляет и воздух других городов. В частности, Красноярска. «Волоколамск на Енисее» — так Красноярск сегодня, 22 марта, назвали в местных телеграм-каналах. В краевом минэкологии сообщили, что выясняют причины патологического превышения сероводорода в воздухе. Между тем, по мнению члена общественного совета при министерстве экологии Красноярского края Николая Зубова, пришла пора принимать экстренные меры — закрывать полигоны отходов и переходить на раздельный сбор и переработку мусора. Подробности: События в Волоколамске — «предупреждение для всей страны»

15:23 22.03.2018 То, что происходит сейчас в Подмосковье, походит на спланированную акцию, а не на выброс сероводорода со свалки в «Ядрово», считает курганский эколог. Подробности: Свалочный газ или диверсия? — эксперты о событиях в Волоколамске

15:34 22.03.2018 В данный момент на территории Подмосковья области ведутся работы по дегазации и рекультивации трёх полигонов ТБО: «Кучино» (Балашиха), «Алексинский карьер» (Клинский район) и «Ядрово» (Волоколамск). Как заявляют в главном управлении МЧС Московской области, превышений предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе не зафиксировано, угрозы для жителей указанных населённых пунктов нет. Читайте также: МЧС: На свалке «Кучино» вновь был выброс сероводорода А также: Алексинский карьер закрыт на 90 дней

16:23 22.03.2018 В связи с ситуацией вокруг полигона «Ядрово» российские парламентарии заговорили о необходимости закона об экологической информации. «На примере Волоколамска мы видим, что нужен закон об экологической информации. Люди вправе знать правдивую ситуацию о состоянии окружающей среды, чем они дышат, какую воду пьют», — заявила вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева («Единая Россия»). Читайте также: Вице-спикер Госдумы: Нужен закон об экологической информации

16:25 22.03.2018 Жители Волоколамска вправе обратиться в суд с коллективным иском и требовать закрытия свалки, заявила корреспонденту ИА REGNUM адвокат, старший преподаватель кафедры гражданского, авторского и экологического права института экономики и менеджмента РХТУ им. Д.И. Менделеева Ольга Сулим. По её словам, было явно и грубо нарушено право «на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о её состоянии и на возмещение ущерба, причиненного здоровью или имуществу экологическим правонарушением». Кроме того, речь идёт о нарушении ст. 3 ФЗ «Об окружающей среде». «После того, как пострадали дети, речь уже может идти и об уголовной ответственности по ст. 246 УК РФ — Нарушение правил охраны окружающей среды при эксплуатации промышленных объектов, если это повлекло причинение вреда здоровью. А значит, необходимо обращаться с заявлениями о привлечении к уголовной ответственности руководителей свалки в прокуратуру и параллельно в Следственный комитет», — добавила она. Читайте подробнее: Жители Волоколамска вправе обратиться в суд и требовать закрытия свалки

18:04 22.03.2018 Полигон «Ядрово» находится недалеко от бывшего разъезда Дубосеково, места великого подвига времен Великой Отечественной войны. «В 1941 году герои-панфиловцы гибли здесь не за то, чтобы в 2018-м люди травились ради сверхприбылей «мусорных королей» — заявил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.

18:11 22.03.2018 Вопиющая ситуация в Волоколамске требует экстренного вмешательства федеральных властей, привлечения к ответственности владельцев свалки, и еще раз доказывает, что властям необходимо кардинально пересматривать политику обращения отходов в стране, считает лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. Читайте также: Планы по расширению свалки в Волоколамске «должны быть аннулированы»

20:34 22.03.2018 Депутат Госдумы Геннадий Онищенко, занимавший до 2013 года должность главного санитарного врача России, считает, что обстановка на полигоне «Ядрово» в Волоколамском районе Московской области свидетельствует о серьезной и системной проблеме, которая касается не только коммунальной сферы и с которой нужно бороться «самым тщательным и беспощадным образом». При этом Онищенко подчеркнул, что «порядок нужно наводить самым тщательным и беспощадным образом, соблюдая все установленные нормы, но втягивать в это детей нельзя».

21:00 22.03.2018 «Ситуацию с отходами в Московском регионе необходимо брать под жёсткий федеральный контроль, дав компетентную оценку уже принятым и принимаемым решениям на региональном уровне и сформировав специальную межведомственную комиссию по выводу отрасли из кризиса в одном из самых перенаселённых регионов страны, где вопросам обеспечения экологической безопасности граждан необходимо уделять первоочередное внимание», — заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель комиссии по устойчивому развитию и экологической безопасности Московского региона подмосковного отделения Русского географического общества Антон Хлынов. По его словам, деятельность полигона нужно на время приостановить и провести ряд высококачественных оперативных изысканий. Следующим шагом должна стать организация репрезентативной сети экологического мониторинга с достоверной и открытой оценкой данных. «Образующийся в теле свалки биогаз может формировать подобные природным газовым месторождения. И как и в природе, газ может выйти из геологических ловушек по разломам или искусственным скважинам. Поэтому при определённых недочётах или даже нарушениях при эксплуатации полигона аварийная ситуация, как на свалке «Ядрово», вполне возможна», — подчеркнул он. Читайте подробнее: Экологи предлагают ввести режим ЧС на всей территории Волоколамска

21:40 22.03.2018 Депутат Госдумы Наталья Поклонская («Единая Россия») обратилась к Генеральному прокурору РФ Юрию Чайке с запросом реализовать весь комплекс полномочий прокурорского надзора и организовать с привлечением специалистов из федеральных органов проверку законности функционирования полигона «Ядрово». В частности, парламентарий просит дать оценку полноте принятых мер должностными лицами органов исполнительной власти Московской области: губернатора Андрея Воробьёва и его курирующих заместителей, министра здравоохранения области Дмитрия Маркова, министра экологии и природопользования области Александра Когана, главного государственного санитарного врача по области Михаила Соловьёва, главы Волоколамского района Евгения Гаврилова, а также принятых мер со стороны прокуратуры Московской области. «Убеждена, что Генеральной прокуратурой незамедлительно будут приняты меры прокурорского реагирования по факту нарушения ст. 42 Конституции РФ, повлекшего массовое причинение вреда здоровью жителям Волоколамского района, в том числе несовершеннолетним детям», — написала Поклонская в соцсети.

07:17 Жители страдающих от экологических проблем сибирских городов следят за ситуацией в Волоколамске, обсуждая её на страницах местных пабликов в соцсетях. Например, житель Омска, где накануне вновь чувствовался неприятный запах, пригрозил властям, что скоро люди, измученные проблемами экологии, «начнут выходить на улицы» и протестовать, как в Волоколамске. Зловоние в Омске: главе региона обещают «как в Волоколамске»

07:45 На мусорном полигоне «Ядрово» установили две аэрозольные пушки для нейтрализации неприятного запаха и снижения концентрации активных органических соединений, сообщает Telegram-канал пресс-службы губернатора и правительства региона.

09:38 Реакция граждан объяснима, политически обоснована и «не может быть наказана со стороны правоохранительных органов», заявил депутат Госдумы Алексей Куринный (КПРФ). От людей сейчас ничего не зависит, сказал депутат, что и приводит к протестам. Читайте также: В Госдуме готовы менять законы, чтобы предотвратить Волоколамски

10:18 Специалисты МЧС продолжают проводить замеры на потенциально нестабильных подмосковных полигонах ТБО «Кучино» (Балашиха), «Алексинский карьер» (Клинский район) и «Ядрово» (Волоколамск). Как сообщают в главном управлении МЧС по Московской области, к вечеру 22 марта в Балашихе лабораторией специальной пожарно-спасательной части (ФГКУ «СПСЧ ФПС по МО») региона проведено 10 замеров. Ещё 20 проб сделали в Клинском районе. В итоге на обеих свалках не выявлено превышений предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе, утверждают в МЧС. Специалисты Роспотребнадзора на указанные полигоны не выезжали. Что касается «Ядрово», то пока опубликованы лишь данные о замерах лишь на 10 утра 22 марта. На тот момент на полигоне провели 70 замеров: 46 — лабораторией ПСО-26 («Мособлпожспас»); один замер — ФГКУ «СПСЧ ФПС по МО» и 24 — Роспотребнадзором.

10:22 Объявление места строительства мусоросжигательного завода недалеко от посёлка Осиново Зеленодольского района, поблизости от нового соципотечного микрорайона, вызвало новый виток протеста жителей Татарии, считающих, что появление подобного объекта не только негативно скажется на экологии, но и на здоровье жителей. В группах соцсетей идут жаркие баталии, чиновникам, заявляющим о безопасности завода, предлагают перенести его поближе к Боровое Матюшино — казанской «рублёвке» и на себе проверить это. Жители республики возмущаются в соцгруппах и форумах, требуя от властей «не допустить второй Волоколамск». Читайте также: «Добро пожаловать в диоксиновый «рай»: жители Татарии о «мусорном» заводе

11:53 Власти Подмосковья предлагают с привлечением всех современных технологий, в частности, используя голландский опыт, обеспечить достаточно активную систему дегазации. Она предполагает создание купола и тогда весь полигон накроется пленкой. Таким образом, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обещает «обесточить» ядовитый полигон к 15 июня. Для реализации этой меры уже заключены необходимые контракты на 120−140 миллионов рублей. «Но это решение паллиативное. Как ни крути, но мы живем в другой системе координат — Москва вывозит свой мусор в Подмосковье и больше его вывозить некуда. Закрытие одного полигона будет означать открытие другого. Уже сейчас рядом со старым полигоном возводится новый и, по существующим у России нормам, он, по сути, ничем не может отличаться отличается от старого», — заявил ИА REGNUM генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. По его мнению, принципиальное решение известно всем — замена вывоза и складирования мусора на полигонах с переработкой мусора на специальных заводах. Но и его «реалистичность» тоже весьма понятна — строительство таких заводов в таком количестве, которое способно обеспечить переработку и московского и подмосковного мусора явно не под силу одной Московской области. Это должна быть федеральная программа, которая потребует больших ресурсов и еще большего времени. «Даже человеку далёкому от экономических расчетов понятно, каких затрат потребуют все этапы ее реализации даже не считая период на установление регулирующих мер: строительство самих заводов, причём не мусоросжигательных (!), а именно мусороперерабатывающих. Это принципиальная разница с точки зрения затратности и организации процесса. Мусоросжмгательные — это просто большие печи, а перерабатывающие — это процессы, аналогичные тем, которые организованы на очень крупных производствах», — пояснил эксперт. Затем создание системы раздельного сбора мусора и тут включается иная система логистики — речь не только о сборе, то есть это не только контейнеры, как мы себе это представляем на обывательском уровне, но и раздельный вывоз и информационная программа для населения или даже законы, чтобы приучить людей к новой логистической системе. «Вот и получается, что все, на что может в ближайшее время рассчитывать население Волоколамска — это череда тех самых паллиативных решений. Пока другого развития ситуации не может быть», — считает Журавлев. Конечно, на фоне трагедии может активизироваться политическая игра, точнее игроки: Павел Грудинин, который может попытаться претендовать на губернаторское кресло, и Ксения Собчак — она вообще сделала проблему свалок одной из опорных точек своей избирательной компании. «Но, поскольку, третьего решения проблемы не дано, а нынешняя власть все же торопится, пусть и временно, но купировать трагедию, то политическая возня не будет способствовать поиску реалистичного варианта помощи населению и не перевесит необходимости в приведение в исполнение хотя бы паллиативных, но мер, находящихся в стадии реализации», — высказал свое мнение эксперт. Напомним выбросы свалочного газа в «Ядрово» в районе подмосковного города Волоколамска фиксировали уже несколько раз: 21 февраля, 3 марта. 60 (на момент 22 марта) пострадавших детей, из которых несколько в реанимации (дети госпитализированы с тошнотой, рвотой, сыпью на коже). При этом мониторинг специалистов управления Роспотребнадзора по Московской области не выявляет в воздухе вредных веществ. Однако, жители и экологи — активисты сумели зафиксировать данные забора воды, а в ней превышены все возможные показатели по выбросам диоксида азота, сероводорода, метан, фосфор. Есть свидетельства того, что в реку из полигона поступает какая-то жидкость, из-за чего погибла рыба. Читайте также: Населению Волоколамска придётся жить в череде паллиативных решений

13:05 Группа депутатов от фракции КПРФ внесла на рассмотрение Госдумы протокольное поручение по ситуации в подмосковном Волоколамске. Депутаты намерены запросить у правоохранительных органов РФ, Минздрава PФ и правительства Московской области информацию о причинах ухудшения здоровья граждан, а также о законности размещения полигона на территории города и безопасности его работы.

13:22 Если не решать проблему мусора, страна в нем просто захлебнется, отметила депутат Госдумы Вера Ганзя (КПРФ). «Открытое противостояние власти и жителей города. Снежки, которыми забросали представителей власти, могут быстро превратиться в нечто более серьёзное. Росгвардия стойко защищает руководство города. Не отравленных детей защищает Росгвардия, а власть, допустившую это отравление. Вывод один — проблему мусора надо решать. Иначе мы в нём просто захлебнемся», — отметила парламентарий.

13:24 Вопрос с мусором — это проблема федеральная, и решать ее нужно не через концессии, считает депутат Госдумы от КПРФ Вера Ганзя. «Это федеральная проблема, и решать её надо на федеральном уровне, а не не скидывать это полномочие на регионы. И решать не так, как это пытаются сделать в Новосибирском регионе — через концессии. Это грабительский подход к решению этой проблемы. И ограбленными как всегда будут люди», — полагает депутат.

14:36 Есть существенная проблема в том, что в некоторых муниципалитетах даже вопрос обычного вывоза мусора на полигон пока решается спустя рукава, отметил депутат Госдумы Дмитрий Савельев (ЛДПР). «И государству следует занять в этом отношении самую жесткую позицию: руководителей муниципалитетов и специальных коммунальных служб увольнять без права занимать аналогичные должности пожизненно. Кроме того, важно поставить жесткие сроки повсеместного перехода на систему раздельного сбора мусора и предоставить максимальную информационную помощь», — предлагает депутат.

15:08 Госдума запросит в правоохранительных органах РФ, Минздраве PФ и правительстве Московской области информацию о причинах ухудшения здоровья жителей Волоколамска, а также о законности размещения полигона на территории города и о безопасности его работы.

16:59 Тем временем обострилась ситуация вокруг полигона твердых коммунальных отходов близ деревни Ивашково в Смоленской области — полигон расположен в пяти километрах от города Гагарин. Два месяца назад в сети появилась петиция с просьбой решить вопрос с полигоном, который уже выработал свой ресурс, но до сих пор не закрыт. Теперь активисты обратились к экологам — все с теми же жалобами: жители населенных пунктов, расположенных поблизости от полигона, говорят об удушающих запахах гнили и гари и боятся, что отходы могут попасть в грунтовые воды. Об этом: Родина Гагарина задыхается от мусора