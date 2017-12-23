МЧС: На свалке «Кучино» вновь был выброс сероводорода

Балашиха, Московская область, , 11:53 — REGNUM Специалисты МЧС зафиксировали существенные превышения предельно-допустимой концентрации (ПДК) сероводорода в районе злосчастного полигона твердых бытовых отходов (ТБО) «Кучино» в подмосковной Балашихе. Об этом сегодня, 23 декабря, сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что в течение прошедших суток на двух постах ГПБУ «Мосэкомониторинг» в районе полигона твердых бытовых отходов «Кучино» были зафиксированы шесть разовых превышений предельно допустимых концентраций сероводорода в атмосфере.

При этом в МЧС отметили, что согласно прогнозу Росгидромета, а также ВЦМП «Антистихия» метеорологические условия в Москве и Московской области до 24 декабря не будут существенно влиять на скорость рассеивания вредных примесей в воздухе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 8 декабря жители различных районов Москвы, а также населенных пунктов Подмосковья, расположенных к востоку от столицы, начали жаловаться на резки неприятный запах в воздухе. Такие случаи в течение декабря повторялись несколько раз.

Вскоре было установлено, что источник сероводорода — злосчастный полигон ТБО «Кучино», закрытый в этом году по прямому указанию президента России Владимира Путина.

Поскольку полигон этот представляет из себя крайне опасный для окружающей среды объект, властям пришлось начать процесс его рекультивации. Так, в рамках этого процесса, 4 декабря начались работы по дегазации циклопической свалки ТБО. Эти работы и стали причиной появления запаха сероводорода во многих районах Москвы и Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что детальный проект рекультивации полигона «Кучино» уже прошел экологическую экспертизу.

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