Алексинский карьер закрыт на 90 дней

Клин, Московская область, , 14:34 — REGNUM Клинский городской суд приостановил деятельность полигона Алексинский карьер (ООО «Комбинат») на 90 суток в связи с выявленными 16-ю нарушениями. Суд удовлетворил повторный иск Роскомпотребнадзора к Алексинскому полигону, и мы надеемся на последующую полную приостановку его деятельности.

«Таким образом, после активных действий местных жителей и попытки инициирования референдума региональным отделением «Партии Роста» удалось дать городу Чайковского свободно вздохнуть, увы, пока это только временная мера», — говорится в сообщении пресс-службы «Партии Роста».

Среди выявленных нарушений стоит отметить, что у «ООО «Комбинат» отсутствует Постановление Главного государственного санитарного врача РФ об установлении размера санитарно-защитной зоны на основании результатов натурных исследований и измерений, загрязнений атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух, что является нарушением 4.1 и 4.2. СанПин 2−2.½.1.1200−03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий сооружений и иных объектов». Среди нарушений так же выявлено, что запас грунта для промежуточной и окончательной изоляции отходов недостаточный; отсутствует освещение рабочих карт; промежуточная изоляция уплотненного слоя ТБО грунтом недостаточна (на не эксплуатируемых картах видны не засыпанные отходы); выявлено захламление откосов полигона со стороны деревни Напругово и деревни Новощапово отходами летящими с тела полигона.

Многочисленные нарушения привели к тому, что измученные едким запахом горожане недавно организовали флэшмоб и прошли по улицам родного города в противогазах.

Решение суда вступает в силу незамедлительно т. е. с сегодняшнего дня. Уже сейчас местные жители, полиция и активисты «Партии Роста» находятся на въезде с большого бетонного кольца Клинско-Дмитровского участка дороги ведущей на полигон. Дорога перекрыта силами полиции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, региональное отделение Всероссийской политической партии «Партия Роста» в Московской области выступило с инициативой проведения референдума в Клинском районе о закрытии и рекультивации Алексинского полигона, документы были поданы в ТИК Клинского района. По итогам рассмотрения документов мы получили отказ. После отказа ТИК в проведении местного референдума партия требует расформировать ТИК Клинского района и возложить её обязанности по проведению выборов Совета депутатов городского округа Клин первого созыва 17 декабря 2017 года на Избирательную комиссию Московской области.

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