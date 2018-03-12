Подмосковье вновь «топят» в мусоре: жители провели праздники на митингах

Волоколамск, Московская область, , 16:20 — REGNUM Праздничные выходные 10−11 марта в Подмосковье встретили волной серийных митингов против расширения мусорных полигонов и строительства мусоросжигательных заводов. Центром притяжения «антимусорных» сил стал город Волоколамск, где акции протеста и вовсе не прекращались почти 10 дней. Жители требовали закрытия полигона ТБО «Ядрово», а также прекращения завоза нового мусора на данную свалку, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как ИА REGNUM заявил председатель комиссии по устойчивому развитию и экологической безопасности Московского региона подмосковного отделения Русского географического общества Антон Хлынов, жители вынуждены выходить на митинги, так как функционирование и данной свалки, и многих других идёт с нарушениями, и люди ежедневно страдают от неприятных запахов. При этом со стороны региональных властей каких-либо ощутимых результатов в борьбе с мусорным коллапсом пока не наблюдается, и диалог с обществом выстроен весьма посредственно.

Кроме того, от жителей неоднократно поступали жалобы на нескончаемый поток мусоровозов, прибывающих на свалку «Ядрово» преимущественно ночью. Люди не располагают достоверной информацией о ходе работ на «полигоне» и не верят обещаниям властей разобраться с ситуацией.

«Региональная власть пытается списать возмущение людей на протест оппозиционных сил в предвыборный период и решать проблему общественного резонанса при помощи ОМОНа, но почва под этими протестами есть реальная. Те или иные политические группы всегда будут пытаться воспользоваться проблемной повесткой, но существо самих проблем от политического окраса не зависит, и если не принимать грамотных профессиональных решений как чисто технических, инженерных, так и управленческих, если не выстроить с обществом открытый конструктивный диалог, острота проблемы только возрастает и ситуация заходит в тупик», — подчеркнул Хлынов.

Отметим, что полигон ТКО «Ядрово» находится примерно в 3 км от города Волоколамск и вплотную примыкает к одноимённой деревне. В это место свозится мусор с запада Московской области, в частности, с Одинцовского района и посёлка Рублёво. Первый крупный митинг прошёл 3 марта 2018 года у здания местной администрации, он собрал почти 5 тыс. человек. Протестующие требовали немедленно закрыть свалку и отправить местных чиновников в отставку.

После введения режима ЧС на свалке близ Ядрово акции протеста не прекращались в течение недели — жители блокировали проезд мусоровозов. 8 и 10 марта были задержаны несколько участников митинга, который пытались прорваться на мусорный полигон. 11 марта акции протеста и задержания продолжились. Жители намерены и далее блокировать доступ к полигону и добиваться остановки проезда мусоровозов.

«На днях в границах свалки под Волоколамском был введён режим чрезвычайной ситуации. Однако мусоровозы как ехали сюда, так и продолжают ехать. Люди не понимают, что происходит и уже пикетируют саму свалку, пытаются препятствовать завозу сюда мусора, ведут себя достаточно отчаянно. Уже были задержания», — подчеркнул Хлынов.

По его словам, многие действующие в Подмосковье т.н. полигоны ТКО ранее представляли собой обыкновенные свалки без надлежащей инженерной защиты. Однако за последние 5 лет они были фактически легализованы, несмотря на то что ранее власти уже приняли решения об их закрытии и рекультивации. Сейчас некоторые «полигоны» закрываются, хоть и с большим трудом («Кучино», полигон «Кулаковский» близ Чехова).

Он также отметил, что у общественности и экспертов остаются вопросы относительно качества работ по рекультивации полигонов. Кроме того, в настоящий момент в отношении некоторых ранее закрытых и даже рекультивированных объектов принимаются решения о возобновлении их деятельности и даже о расширении (полигон ТКО «Ядрово», «Малинки»). При этом в конкретных местах нагрузка на окружающую среду уже достигла предела.

«Остро стоит земельный вопрос, с которым связаны главные моменты размещения полигонов. В настоящий момент все земли проданы и найти свободный участок земли для нового полигона, да даже и не полигона, а какого-нибудь современного комплекса по переработке отходов крайне сложно на достаточном удалении от населённых пунктов. Это либо лес, либо сельхоз земли, которые уже в собственности», — отметил Хлынов.

Он также добавил, что для полноценного решения «мусорного вопроса» необходимо организовать полноценную систему экологического мониторинга, чтобы замеры вредных веществ производились не в одной точке, а с необходимым в зависимости от конкретных условий пространственным распределением и периодичностью во времени с последующей корректной обработкой результатов и систематизацией данных.

«Кроме того, плохо организованы сами процессы эксплуатации полигонов — что завозят, в каком объёме. Поступает много жалоб на мусоровозы — как говорят сами жители, ночью на полигон «Ядрово» поступает 250−270 машин. Ранее на полигоне «Кучино» люди жаловались, что происходят возгорания. Сейчас здесь производятся некие мероприятия по рекультивации полигона, но их качество вызывает много вопросов. Это беспокоит людей», — добавил эколог.

Отметим, что митинг в Волоколамске — не единственным антимусорный протест, прошедший в выходные 10−11 марта. Продолжают протестовать жители Балашихи, недовольные тем, как происходит рекультивация полигона «Кучино». В Наро-Фоминске люди вышли на митинг против строительства мусоросжигательного завода, к которому могут приступить в ближайшее время в рамках программы «Чистая страна». Также протестовали жители Троицка, Коломны и нескольких других населённых пунктов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, власти Подмосковья намерены до 2026 года рекультивировать и модернизировать 24 мусорных полигона.

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