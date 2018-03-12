Власти определили перечень работ для стабилизации ситуации на ТБО «Ядрово»

Москва, , 16:33 — REGNUM Ситуация с вывозом мусора с площадок Волоколамского района в ближайшие дни стабилизируется. Об этом заявил заместитель главы Волоколамского района по вопросам ЖКХ Игорь Виноградский, сообщает корреспондент ИА REGNUM 12 марта. Он отметил, что ситуация находится под полным контролем властей. Кроме того, на сайте администрации Волоколамского муниципального района была опубликована «дорожная карта» с перечислением необходимого перечня работ по урегулированию ситуации на полигоне.

«В праздничные дни количество мусора всегда значительно увеличивается, прошедшие выходные не стали исключением, накопилось много мусора. Также у полигона ТБО «Ядрово» 10 марта состоялась встреча населения с кандидатом в президенты, поэтому было принято решение этот день сделать санитарным, для того, чтобы мусоровозы не мешали встречи. Ситуация на полигоне в выходные была довольно острая, машины с трудом проезжали на полигон — это тоже одна из причин скопления мусора. Но в ближайшие дни ситуация стабилизируется. Компания ООО «ВЭЙСТ-ТРАНС» активно вывозит отходы с площадок по сбору мусора района», — отметил Игорь Виноградский.

Добавим, что в 8−11 марта в Волоколамске прошли крупные митинги жителей против работы действующего мусорного полигона ТБО «Ядрово». Протестующие требовали немедленного закрытия полигона, куда стекается мусор со всего запада Московской области, а также проведения работ по рекультивации свалки. Ранее главой Волоколамского района Евгением Гавриловым была утверждена «Дорожная карта» по проведению оперативных мероприятий по стабилизации ситуации на полигоне «Ядрово».

Как следует из документов, опубликованных на сайте администрации Волоколамского муниципального района, в «дорожную карту» входит проведение дополнительных мероприятий по засыпке грунтами мест наиболее интенсивного выхода свалочного газа. До 16 марта планируется организовать мониторинг загрязнения атмосферного воздуха, а также провести работы по устройству системы дегазации полигона. Ввод первой очереди нового участка полигона площадью 4 га намечен на конец марта.

«В настоящий момент организован штаб и реализуется «дорожная карта» по устранению неприятного запаха. В целом решить проблему локализации неприятных запахов с полигона сможем до 15 июня этого года», — отметил Евгений Гаврилов.

Добавим, 9 марта на полигоне «Ядрово» были проведены исследования тепловизором с целью выявления мест, из которых выходит свалочный газ. В результате были найдены и ликвидированы четыре источника. По словам главы района, ежедневно на полигон завозятся чистые грунты. Кроме того, два раза в неделю будут проводиться исследования с целью выявления новых источников неприятных запахов.

«Проектом 2014 года было предусмотрено обустройство второй карты полигона, с целью её скорейшего введения в работу уже до 23 марта будет осуществлена поставка геосинтетических материалов и их монтаж, устройство защитного слоя из щебня, устройство линейного дренажа и колодцев. Эксплуатация новой карты начнётся через две недели, тогда же прекратим прием отходов на действующую. За это время будет подготовлено все для начала работ по активной дегазации и полноценной рекультивации отработанной карты. Таким образом, одновременно осуществляются работы по вводу в эксплутацию новой карты и подготовка к рекультивации старой», — подчеркнул Евгений Гаврилов.

На сайте администрации волоколамского района также отмечается, что в результате мониторинга, проводимого с ночи 10 марта, превышения концентрации веществ в воздухе не зафиксировано. В настоящий момент определяются места для размещения еще двух станций мониторинга с источниками питания в населённых пунктах.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, жители подмосковных городов вышли на массовые митинги против работы действующих полигонов ТБО в разных городах Московской области. Под внимание правоохранительных органов попали такие места, как Волоколамск, Балашиха, Наро-Фоминск, Троицк и некоторые другие. По мнению эксперта, акции протеста будут продолжаться до тех пор, пока не будет налажен конструктивный диалог с властью, и жители не получат достоверную информацию о ходе проведения работ, в том числе, на закрытых полигонах.

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