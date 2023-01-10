Восточная редакция ИА REGNUM

Восточная редакция ИА REGNUM освещает события, происходящие на Ближнем и Среднем Востоке и Кавказе, то есть в геополитической зоне, именуемой «Большим Ближним Востоком». Этот регион перенасыщен разного рода конфликтами и войнами (Афганистан, Ирак, Сирия, Ливия, Закавказье), что требует повышенного внимания к нему и специальной квалификации авторов. Особенностью ситуации является российское военное присутствие в Сирии, выстраивание равноправных и равномерных отношений Москвы со столицами стран региона в условия жесткого противостояния и вызовов со стороны международного терроризма и геополитического экспериментирования, предпринимаемого США. Восточная редакция ИА REGNUM видит своей целью анализ важных региональных процессов в синтезе с мировой политикой.