Москва, 10 января, 2023, 09:48 — ИА Регнум. Российский художественный фильм «Чебурашка», снятый режиссёром Дмитрием Дьяченко по мотивам книги Эдуарда Успенского, демонстрирует рекордные посещаемость и сборы. В соцсетях опубликованы тысячи восторженных отзывов. По данным Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), оператором которой выступает Фонд кино, за первые девять дней проката кинокартина собрала свыше трёх миллиардов рублей и стала второй среди самых кассовых российских картин.

Цитата из к/ф «Чебурашка». Реж. Дмитрий Дьяченко. 2023. Россия Чебурашка

Ранее в российском прокате такую кассу смогли собрать только три фильма: «Аватар» (3,5 млрд рублей), «Холоп» (3,073 млрд рублей) и «Движение вверх» (3,045 млрд рублей).

Гена — не крокодил

По сюжету картины, Гена не крокодил, а Чебурашка не плюшевая игрушка, а вполне себе настоящий мохнатый зверек, который живет в апельсиновой роще в далекой стране. Удивительным образом он попадает в маленький город у моря, где встречает необщительного старика, которому окажется совсем не нужен, знакомится с маленьким мальчиком, не умеющим разговаривать, и его мамой, которая варит самый вкусный шоколад, встретит странную тетю, которая захочет купить его и подарить своей привередливой внучке, и многих-многих других людей. Производством занимались Yellow, Black & White, START, телеканал «Россия 1» и «Союзмультфильм». Добрую и нравоучительную историю о дружбе посмотрели уже свыше 4,7 миллиона зрителей.

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«Наши апельсины, наш Чебурашка и наш Новый год»

Российский писатель Сергей Лукьяненко на своей странице в соцсети признался, что не ожидал такой реакции жены и дочери: с просмотра фильма они вернулись в восторге.

«Вначале меня насторожили реплики кинокритиков. Потом отзывы друзей и знакомых. В итоге жена сводила дочь на «Чебурашку». И вернулась в восторге. Да, это сделано по лекалам Голливуда. Со всеми несуразностями рождественского семейного кино. Но сделано, похоже, очень качественно и хорошо пересажено на нашу почву. Это уже наши апельсины, наш Чебурашка и наш Новый год. В общем — с детьми идти обязательно», — отозвался Сергей Лукьяненко.

Также он напомнил классический и всеми любимый анекдот про Чебурашку и предложил:

«Анекдот вроде как только один. После титров. Но самый классический и всеми любимый.

— Снимите этого с руля!

— А это не сруль, это мой друг Чебурашка…

Посадите сценариста, режиссера и оператора этого фильма (специально даже не смотрю, кто они) за руль, пусть снимают семейное кино дальше. У них получается. И моё уважение продюсерам, что не испортили».

«Тоже ходила с детьми — очень понравилось. В конце фильма произошло то, чего я не ожидала и никогда раньше не наблюдала после киносеанса: аплодисменты. Это были искренние аплодисменты, негромкие, без криков «браво» и свиста, но от этого такие душевные и теплые. Аплодисменты в знак благодарности за хорошее кино, к которым я с удовольствием присоединилась», — поделилась в комментариях у Лукьяненко читательница Татьяна Егоренко.

Цитата из к/ф «Чебурашка». Реж. Дмитрий Дьяченко. 2023. Россия Апельсиновый дождь

Цитата из к/ф «Чебурашка». Реж. Дмитрий Дьяченко. 2023. Россия Чебурашка и Гена

«Муравьи» и шесть тонн апельсинов

Сценарий «Чебурашки» писали полтора года. Снимали картину с сентября 2021 года по июнь 2022 года в Москве и Подмосковье, а также в знаковых и живописных локациях в Пятигорске, Кисловодске и Сочи. Солнечный приморский городок и героев в легких костюмах снимали осенью при температуре 10 °C. Одну из самых эффектных сцен «Чебурашки» снимали на Курортном бульваре в Кисловодске, где разбросали шесть тонн апельсинов, и по ним на мотороллере проехал главный герой Гена. Мотороллер Гены — популярный в советское время «Муравей». В СССР такие выпускались с 1959 года. Как пояснил художник-постановщик кинокартины Артем Кузьмин, в распоряжении съёмочной группы было три таких мотороллера, купленных в разных местах на «Авито».

«Все были разобраны, очищены от прежней краски, заново покрашены и снова аккуратно состарены. Кузова изготовили заново, сделав их деревянными. Один мотороллер был трюковой, для прыжка Гены в сцене на фестивале шоколада. Для трюка его максимально облегчили, убрав в том числе мотор, и снабдили крепежом для тросов, чтобы подвешивать на кран. Два других были на ходу. На площадке даже был специальный человек, в обязанности которого входил ежедневный контроль технической исправности раритетов», — пояснил Артем Кузьмин.

Цитата из к/ф «Чебурашка». Реж. Дмитрий Дьяченко. 2023. Россия Друзья

Цитата из к/ф «Чебурашка». Реж. Дмитрий Дьяченко. 2023. Россия Хочу ушастика!

Новый Чебурашка: ждем сериала?

Сам Чебурашка получился невысокого роста — 65 сантиметров, примерно по колено взрослому человеку. Эмоции и голос персонажу подарила актриса Ольга Кузьмина. Для подготовки к его озвучиванию она досконально изучила работу Клары Румяновой, чей звонкий голос принадлежал советскому Чебурашке.

Главные роли в «Чебурашке» исполнили Сергей Гармаш, Фёдор Добронравов, Сергей Лавыгин, Елена Яковлева и Дмитрий Лысенков. Помимо актеров в съемках «Чебурашки» участвовали 26 крыс, восемь канареек и попугаев, шесть морских свинок, один бульдог и одна игуана.

Тем временем уже известно, что «Союзмультфильм» может снять сериал про Чебурашку. Проект не будет связан с новым фильмом, который выйдет в прокат 1 января 2023 года, сообщила председатель совета директоров киностудии Юлиана Слащёва.

«Мы изучаем возможность создания сериала о Чебурашке, поскольку у нас уже есть созданные 3D-модели персонажей. Возможно, это будет диалоговый сериал, потому что в «Чебурашке» всегда были очень трогательные диалоги», — сказала Слащёва.

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