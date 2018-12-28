Удар по коррупции, пролетарский гнев и победы Хабиба: Дагестан в 2018 году

Зиявутдин Гаджиахмедов, , 12:30 — REGNUM

Уходящий, 2018 год выдался для Республики Дагестан богатым на громкие и резонансные события. Многие из новостей, связанных с регионом, облетали всю страну и становились предметом широких обсуждений среди представителей самых разных слоёв населения.

Новые лица во власти

Возглавивший Дагестан ещё в октябре 2017 года Владимир Васильев 9 сентября 2018 года Народным собранием республики на ближайшие пять лет был избран главной региона. Перед этим, 7 февраля, после задержания Абдусамада Гамидова, пост председателя правительства Дагестана занял бывший министр экономики Татарии Артём Здунов. Также в течение года сменилась половина региональных министров и вице-премьеров.

Читайте также: Новый глава Дагестана рассказал, чем займется после своего назначения

Летом 2018 года в республике прошёл масштабный конкурс кадрового резерва «Мой Дагестан», в котором приняли участие более шести тысяч человек практически из всех регионов России. По итогам дистанционных и очных этапов победителями были признаны 54 человека. Около четырёх десятков финалистов и победителей конкурса уже получили назначения, в том числе в правительстве республики и структурах местного самоуправления.

Важным политическим событием стало и избрание нового мэра города Дербента — одного из культурных и исторических центров Дагестана. В середине октября им стал Хизри Абакаров — помощник члена Совета Федерации РФ Сулеймана Керимова и бывший председатель совета директоров АО «Аэропорт Махачкалы». Сенатор, в свою очередь, пообещал вложиться в развитие Дербента, откуда он родом, и уже в ноябре перечислил в виде налогов первые 1,5 млрд рублей.

Аресты и приговоры

Масштабная антикоррупционная кампания стала в Дагестане самой громкой темой 2018 года. С самого начала года в республику по просьбе тогда еще врио главы Владимира Васильева была направлена большая группа сотрудников Генеральной прокуратуры, центрального аппарата МВД и ФСБ. Они искали подтверждения информации, поступавшей из республики, о фактах нарушений, допущенных в работе региональными чиновниками всех уровней власти. Проверка коснулась чиновников самого разного уровня, в отношении которых позже были возбуждены уголовные дела по статьям «Мошенничество», «Превышение должностных полномочий», «Хищение бюджетных средств».

Читайте также: Генпрокуратура, ФСБ, МВД ищут в Дагестане факты коррупции и злоупотреблений

На первый план в этом списке выходит задержание 5 февраля четырёх высокопоставленных республиканских чиновников: врио председателя правительства Абдусамада Гамидова, врио вице-премьера Шамиля Исаева, министра образования и науки Шахабаса Шахова и министра экономики Раюдина Юсуфова. Все четверо были переправлены в Москву и помещены в СИЗО «Лефортово». Громкое дело доверено управлению по расследованию особо важных дел СК РФ.

Читайте также: «Скромный дворец»: дом главы правительства Дагестана на кадрах видео

Теперь уже бывших чиновников обвиняют в хищении средств из бюджета республики при реализации социальных программ. Изначально называлась сумма ущерба в размере порядка 100 млн рублей, но к концу года в деле стали фигурировать гораздо большие суммы. В декабре было объявлено о завершении предварительного расследования, и в начале 2019 года дело поэпизодно будет рассмотрено в Басманном суде Москвы.

В середине марта в розыск был объявлен министр строительства и ЖКХ Дагестана Ибрагим Казибеков. За месяц до этого в здании ведомства и в доме чиновника силовики провели обыски, но сам министр подался в бега. Следствие полагает, что в 2016 году в рамках программы переселения граждан из аварийного жилья Казибеков при покровительстве премьера Гамидова растратил почти 386 млн бюджетных средств. Министр не задержан по сей день, предполагается, что он скрывается на Украине.

Читайте также: Врио премьер-министра Дагестана и его замов обвиняют в хищениях по-крупному

Фигурантами уголовных дел в 2018 году стали сразу и два мэра столицы Дагестана — города Махачкалы. Первый — Муса Мусаев — был задержан 19 января по подозрению в превышении должностных полномочий при распределении земельных участков в черте города. Размер ущерба бюджету был оценён в 48 млн рублей. В середине октября суд приговорил экс-градоначальника к четырём годам колонии общего режима, плюс ещё три года он не сможет занимать должности на государственной и муниципальной службе. В законную силу приговор вступил 25 декабря.

Его сменщик на посту главы города Абусупьян Гасанов был задержан 7 ноября после обысков в рабочем кабинете. Его уличили в мошенничестве при проведении торгов на выполнение дорожно-строительных работ. Сумма ущерба бюджету города, как полагает следствие, составила 34 млн рублей. Свою вину чиновник признал и пообещал возместить нанесённый ущерб, в связи с этим на время следствия был отпущен под домашний арест. Врио главы Махачкалы назначен заместитель Гасанова Мурад Алиев. Однако, вероятно, уже в начале 2019 года пост займёт другой человек, так как глава региона не раз заявлял, что ищет для столицы нового мэра.

Выведение экономики из тени

Теневая экономика является серьёзной проблемой для Дагестана на протяжении многих лет, и её решение стало одной из важнейших задач нового руководства республики. В первую очередь под прицел главы Дагестана Владимира Васильева попали автозаправочные станции, строительные компании, банкетные залы и розничные рынки.

В ходе встреч с бизнес-сообществом глава региона всякий раз призывал их вывести свою деятельность из тени, оформлять с сотрудниками трудовые отношения и платить налоги по закону. Тех, кто начнёт работать честно, Васильев обещал опекать, избавить от поборов и вымогательств. На тех же бизнесменов, которые не захотят менять отношение к налоговому и трудовому законодательству, лидер республики пообещал обрушить весь свой «пролетарский гнев», пригрозив жёсткими санкциями.

Читайте также: Владимир Васильев пригрозил обрушить «пролетарский гнев» на владельцев АЗС

Работа в этом направлении принесла свои плоды. Так, например, поступления в бюджет от АЗС республики за десять месяцев 2018 года составили 155,7 млн рублей, что в три раза больше показателя за аналогичный период 2017 года. На налоговый учёт дополнительно было поставлено 42 АЗС, легализовались более 700 работников станций. Положительной динамикой поступлений отметились и розничные рынки. Также за 10 месяцев они пополнили бюджет региона на более чем 217 млн рублей — показатель 2017 года улучшен на 20%. Всего же благодаря мерам по борьбе с «серой» экономикой за 2018 год в Дагестане «вышли из тени» около 14 тысяч человек.

Читайте также: Владельцы АЗС в Дагестане не стали ждать «пролетарского гнева» Васильева

Разворованное здравоохранение

Не реже политиков фигурантами уголовных дел в 2018 году становились и должностные лица сферы здравоохранения. В середине августа по подозрению в крупном мошенничестве был задержан глава территориального Фонда обязательного медицинского страхования Дагестана Магомед Сулейманов.

По версии следствия, в 2010 году он создал преступную группу, которая предоставляла медицинским учреждениям поддельные документы. На их основании возглавляемым аффилированными лицами страховым компаниям перечислялись средства фонда за якобы оказанные медицинские услуги. За восемь лет злоумышленники похитили 210 млн рублей. По этим поддельным счетам и документам якобы были оказаны услуги 622 пациентам. Но на самом же деле все эти люди либо умерли, либо выехали на Ближний Восток для участия в деятельности международных бандформирований.

5 sajinka2 Попались

Читайте также: Имущество на миллиарды рублей нашли у главы МСЭ Дагестана Магомеда Махачева

Задержан главный фигурант дела о липовых инвалидах в Дагестане

Ещё одним громким уголовным преследованием стало дело о лжеинвалидах. Его главным фигурантом стал глава бюро медико-социальной экспертизы Дагестана Магомед Махачев, которого подозревают в создании преступной группы. Её участники в течение четырёх лет за взятки устанавливали липовые инвалидности здоровым жителям региона. В сообщество входили десятки человек, в том числе ближайшие родственники Махачева и его заместители. В ходе следствия у него было обнаружено имущество на миллиарды рублей: особняки (в том числе и за границей), коттеджи, банкетные залы, торговые центры и даже клиники в Германии.

Читайте также: В Дагестане задержан брат экс-главы республики Рамазана Абдулатипова

Уже 1 июня он был объявлен в международный розыск, а задержали его 2 августа в Чечне. В конце сентября по подозрению в участии в преступной группе, созданной Махачевым, был задержан и заключён под стражу брат экс-главы Дагестана, бывший депутат республиканского парламента Раджаб Абдулатипов.

Объектами уголовного преследования стали и ряд руководителей медицинских учреждений республики. Самое громкое дело связано с именем бывшего главного врача городской клинической больницы №1 города Махачкалы Меджида Алиева. На данный момент в его деле выявлены четыре эпизода мошенничества на общую сумму почти в 250 млн рублей.

Образование

Повышенное внимание в Дагестане в 2018 году было уделено образованию, а если точнее, улучшению материально-технического состояния школ. Начиная с лета в республике на средства из местного бюджета и при поддержке меценатов реализовался проект «100 школ», в рамках которого к концу года были отремонтированы 117 общеобразовательных учреждений в 43 муниципалитетах.

Читайте также: В Дагестане при поддержке меценатов отремонтируют более 100 школ

Большую поддержку по линии образования республика получила из федерального центра. Региону в 2018 году было выделено в том числе почти 608 млн рублей на закупку более 2,2 млн экземпляров учебников для общеобразовательных школ и 140 новых школьных автобусов вместо тех, что эксплуатировались в регионе уже более 10 лет. И, судя по всему, поддержка будет продолжена и в 2019 году. Уже было объявлено, например, что Дагестану выделят более 7 млрд рублей на реализацию восьми национальных проектов в сфере образования.

Читайте также: Не 100, а 150: в Дагестане продолжат ремонтировать школы

Антитеррор

Восемь раз в Дагестане за 2018 год объявлялся режим контртеррористической операции, около полутора десятков раз происходили вооружённые столкновения силовиков и членов бандформирований. От рук боевиков в республике за год погибли три сотрудника правоохранительных органов и пять гражданских лиц, ещё 12 силовиков и двое гражданских получили ранения.

Читайте также: Неизвестный устроил стрельбу в Кизляре, есть жертвы

7 lazyoldsun ОМОН

Единственный террористический акт произошёл 18 февраля в городе Кизляре. Во время празднования Масленицы 22-летний боевик из террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) открыл из охотничьего ружья стрельбу по прихожанам церкви. Три человека погибли на месте происшествия, пятеро (трое гражданских и двое полицейских) получили ранения. Один из пострадавших позже скончался в больнице. Ответным огнём силовиками был ликвидирован и сам боевик.

Детские трагедии

Летом 2018 года республику потрясла история восьмилетней Калимат Омаровой из города Каспийска. Девочка вышла из дома в магазин 29 июля и не вернулась домой. В поисках ребёнка принимали участие более двух тысяч человек: родственники, сотрудники правопорядка, волонтёры со всего Дагестана. К операции присоединились и специалисты московского поискового отряда «Лиза Алерт». Но поиски, продолжавшиеся несколько недель, не принесли никакого результата.

Спустя более месяца, 9 сентября, тело без вести пропавшей девочки было найдено в сточной канаве на территории Каспийска. Расследование уголовного дела продолжается, но виновные пока не пойманы. В октябре семья девочки обратилась к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой взять расследование под контроль Центрального аппарата.

Читайте также: Две тысячи человек ищут восьмилетнюю девочку, пропавшую в Дагестане

В начале октября в спортзале детско-юношеской спортивной школы села Эбдалая в Левашинском районе произошёл взрыв. Пятеро подростков в возрасте от 14 до 18 лет получили тяжёлые травмы. Спустя неделю трое из них, получившие от 80% ожогов тела, скончались. Двое оставшихся в живых подростков в начале ноября выписались из больницы в Нижнем Новгороде, куда они вместе с ещё одним пострадавшим были переправлены на следующий день после происшествия.

Бедствующий «Анжи»

В конце июля руководство футбольного клуба «Анжи» объявило о финансовых трудностях. Клуб обратился в министерство финансов Дагестана с просьбой о предоставлении материальной поддержки в размере 300 млн рублей, но получил отказ. Позже федеральная налоговая служба арестовала счета клуба из-за задолженности по налоговым платежам.

Читайте также: Минспорта России находится в поисках решения проблемы ФК «Анжи»

К началу октября долги клуба, в том числе и перед игроками, тренерами и персоналом, достигли 300 млн рублей. Вдобавок ко всему, Российский футбольный союз удовлетворил заявление бывшего вратаря команды Георгия Лории о взыскании задолженности по зарплате, а также процентов за задержку в общей сумме 4,5 млн рублей. Клубу запретили регистрировать новых игроков до тех пор, пока он не рассчитается с футболистом. Всё это время не утихали разговоры и заявления о возможном снятии клуба с чемпионата России по футболу.

Читайте также: Президент «Анжи» пообещал не допустить массового ухода футболистов

9 flooy Футболист

Однако «Анжи» всё же получил ложку мёда в конце столь неудачно складывающегося года. Видя критическое состояние клуба, Российская премьер-лига в лице её президента Сергея Прядкина дала ему кредит за счёт его заработка за текущий футбольный сезон. Клуб получил финансовую поддержку в размере 80 млн рублей и начал частично погашать долги перед игроками. Однако ситуация в единственном футбольном клубе Дагестана продолжает оставаться критической.

Победы «дагестанского орла»

Одним из ярчайших событий в жизни Дагестана в 2018 году стало триумфальное выступление бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова. В апреле спортсмен получил возможность завоевать долгожданный для себя титул чемпиона Абсолютной бойцовской организации в лёгком весе. В рамках турнира UFC 223 в городе Бруклине 7 апреля боец из России встретился с американцем Элом Яквинтой и не оставил тому ни единого шанса на успех.

Читайте также: Нурмагомедов победил Макгрегора в бою за титул чемпиона UFC

Спустя полгода, 6 октября, Нурмагоедову предстояло защитить титул в поединке с самым принципиальным соперником — ирландцем Конором Макгрегором. Журналисты заранее назвали данный бой одним из главных спортивных событий года, а сами спортсмены своим поведением и высказываниями в адрес друг друга всячески подогревали интерес публики. Встреча состоялась в Лас-Вегасе, и, к сожалению многих зрителей, упорной схватки не случилось. Дагестанец имел над соперником подавляющее преимущество и закончил поединок болевым приёмом в четвёртом раунде. Нурмагомедов не только защитил пояс, но и добился показателя 27 побед в 27 поединках в смешанных единоборствах.

Читайте также: Нурмагомедов: Путин позвонил и поздравил с победой

Боец проснулся всемирно известным человеком: миллионы подписчиков в Instagram, орден «За заслуги перед Республикой Дагестан» и титул почётного гражданина Чечни, встречи с президентами России, Турции и Киргизии, включение в список самых влиятельных мусульман мира, звание самого популярного человека России в 2018 году по версии поисковика Google и т. д. А завершился сверхудачный год для Нурмагомедова изданием автобиографии, работа над которой продолжалась около двух лет.