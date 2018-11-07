Минспорта России находится в поисках решения проблемы ФК «Анжи»

Москва, , 18:32 — REGNUM Тяжёлая финансовая ситуация в махачкалинском «Анжи» является предметом внимания Министерства спорта России. Глава ведомства Павел Колобков выразил надежду, что министерству совместно с Российским футбольным союзом удастся найти решение для клуба с большой историей, пишет 7 ноября «Спорт Экспресс».

Колобков отметил, что «Анжи» — это не только социальный, но и, прежде всего, коммерческий проект, поэтому менеджменту клуба нужно чаще думать о финансовой составляющей, чтобы не доводить ситуацию до критической.

«Конечно, нужно рассчитывать свои силы, рассчитывать свои бюджеты при покупке игроков, при реализации хозяйственной деятельности», — заявил министр.

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Напомним, уже не первый месяц махачкалинский «Анжи» находится на грани банкротства. На начало октября долги клуба составляли около 300 млн рублей. Игроки команды не получали зарплаты по четыре и более месяцев.

После домашней победы 5 ноября над красноярским «Енисеем» со счётом 2:1 махачкалинский «Анжи» поднялся на 14 строчку турнирной таблицы Российской премьер-лиги. Свой следующий матч команда проведёт 9 ноября в Туле против местного «Арсенала».

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Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября врио министра по физической культуре и спорту Дагестана Магомед Магомедов заявил, что власти республики рассматривают возможность оказания финансовой помощи футбольной команде. Вопрос поднимался на совещании у главы Дагестана Владимира Васильева. Однако дальнейшего развития это обсуждение пока не имело.

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